Chris Froome cade in ricognizione: sospetta frattura del bacino, Tour de France a rischio

Pessime notizie per Chris Froome a tre settimane dall'inizio del Tour de France: durante la ricognizione della cronometro individuale al Giro del Delfinato, corsa di preparazione per la Grande Boucle, il britannico del Team Ineos ha sofferto una brutta caduta che l'ha costretto al ritiro e al ricovero in ospedale per accertamenti.

Secondo quanto riporta il quotidiano francese "L'Equipe", Froome potrebbe aver subito una frattura al bacino: se confermata, sarà estremamente difficile, se non impossibile, vederlo il 6 luglio alla partenza del Tour de France.

Froome ha vinto la Grande Boucle quattro volte in carriera (2013, 2015, 2016 e 2017) e si è piazzato sul podio nella scorsa edizione che ha celebrato il trionfo di Geraint Thomas, suo compagno di squadra nell'allora Team Sky.