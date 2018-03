La prima volta di Nibali al Fiandre: il campione delle classiche al sacro debutto

L’ultima magnifica stranezza del ciclismo classico è che il vincitore delle ultime due Monumento - per gli alieni, Vincenzo Nibali tra il Lombardia e la Milano-Sanremo - sarà per la prima volta alla partenza di Grote Markt, fra i bellissimi palazzi gotici del mercato grande di Anversa. Sì, è un sogno che s’avvera, perché se il Fiandre è proibito ai capitani del Giro d’Italia o del Tour de France, finalmente non lo è per Nibali che, dopo la Sanremo, cerchia in rosso Liegi-Bastogne-Liegi e il Mondiale di Innsbruck.

Una Milano-Sanremo quasi per caso

Più o meno, è andata così. Sfiancato da una Tirreno-Adriatico fredda e piovosa, Vincenzo va da Slongo e gli dice: «Ma devo proprio fare la Sanremo? È troppo lunga, non fa per me e non ho nessuna possibilità». Paolo lo guarda e gli risponde: «Se vuoi vincere la Liegi, dovrai abituarti a stare in sella per 7 ore, perciò pedala fino a Sanremo». Che Dio lo benedica. Anche ora che, per la stessa logica, Nibali debutterà qui dove il ciclismo è una cosa sacra e c’è un milione di fiamminghi per strada, aspettando la Ronde van Vlaanderen.

Il pavé, nemico-amico dello Squalo

Vincenzo ha costruito il capolavoro della sua carriera, il suo Tour de France, sui pavé dell’Enfer du Nord, però i muri del Fiandre sono un’altra cosa e nessuno, lui nemmeno, può sapere cosa sono il vecchio Kwaremont, il Paterberg, il Koppenberg senza averli domati. Di certo quella cappella neo-barocca che c’è in cima al sacro Grammont gli ricorderà la sua amata Madonna del Ghisallo, dopodiché, tre Monumenti successivi non si vincono dai tempi di Eddy Merckx che fece Liegi, Lombardia e Sanremo nel 1971/72.

Un trionfo azzurro che manca da 11 anni

Sul traguardo del Giro delle Fiandre, non alza le braccia un italiano dal 2007 quando Alessandro Ballan, nell’anno del Mondiale di Varese, scattò sul Kapelmuur che era ancora vicino all’arrivo di Ninove, dove batté in volata il belga Leif Hoste. Se Nibali è qui per emozionarsi, Gianni Moscon e Matteo Trentin s’alzeranno ad Anversa per vincere: loro che sono gli specialisti nostrani del pavé nella prima edizione degli anni Duemila senza i maestri Boonen e Cancellara.

Dalla centesima Ronde, fra i successi di Peter Sagan e Philippe Gilbert, il Fiandre è stato il miglior concerto classico dell’anno e oggi, di questa orchestra, ne farà parte anche il nostro Vincenzo: che una Cavalleria Rusticana lo faccia sentire un po’ a casa sui muri sacri del suo nuovo ciclismo.