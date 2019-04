Il corridore della settimana: Alberto Bettiol, il Leoncino delle Fiandre

Un Leoncino delle Fiandre che vince la prima corsa della carriera sul traguardo più famoso del mondo, con una splendida azione da signore delle classiche. Diciotto chilometri di passione che separano il pavé del vecchio Kwaremont dai leoni gialli di Oudenaarde: è Bettiol contro tutti, solo come un numero primo per riempire la bellezza dell’impresa, trasformando la domenica santa del ciclismo in un giorno fatto della materia dei sogni.

Il dolce stil novo di Alberto Bettiol

Nato a Poggibonsi il 29 ottobre 1993 respirando ciclismo tra gli ulivi della Val d’Elsa, i vitigni del Chianti e le Crete Senesi. Fiorentino cresciuto nella Liquigas italiana di Basso, Nibali e Sagan, dopo un anno fra i big della BMC, Alberto Bettiol torna alla Cannondale che diventa Education First. Le sue ruote fanno giri immensi e poi ritornano perché Bettiol si scopre grande nella corsa di casa, la Strade Bianche, e va forte dal primo giorno dell'anno perché lo vedi sempre fra i migliori: due podi di tappa alla Tirreno-Adriatico, l’attacco sul Poggio alla Milano-Sanremo, il quarto posto di Harelbeke e un conto aperto con il Nord. «Proverò a vincere: devo solo capire come si fanno 'sti cavolo di Muri».

" Vai Albertino che dietro sono tutti cotti! Sono tutti cotti! C’hai la crono nelle gambe, vai via da solo! Via Albertino, via che si va a godere! "

" Mi dovete tenere, alza le braccia al cielo! Alberto Bettiol! Alberto, l’hai capito cosa hai fatto? Hai vinto il Fiandre, Alberto! (Riccardo Magrini) "

L'azione della settimana

A 18 chilometri dal traguardo, Alberto Bettiol diventa un Leoncino delle Fiandre elevandosi sul Vecchio Kwaremont. Due virgola due chilometri di mito del ciclismo fin dal 1974: tra i ciottoli di questa strada ci sono le firme di Merckx, De Vlaeminck, Raas, Argentin, Museeuw, Boonen, Devolder, Cancellara, Sagan, Gilbert. Bettiol è partito sul tratto più duro all’11% e non l’ha preso più nessuno. Prima scalando da solo il Paterberg, poi con un passo da cronoman alla Bugno, resistendo al tempo e a un gruppo che s’è perso in un distacco di mezzo minuto fra i disturbi dello stopper Sebastian Langeveld. Uno che, alla 12a partecipazione consecutiva, ha le tasche piene di sassi del Fiandre.

Giro delle Fiandre 2019: a 18 chilometri dal traguardo di Oudenaarde, Alberto Bettiol scatta sull'Oude Kwaremont vincendo la 103a edizione della Ronde van VlaanderenGetty Images

Chi teme più Bettiol è Van Avermaet perché ce l'ha avuto in squadra, l'anno scorso in BMC, e si mette davanti a tirare: gli altri, forse, non hanno visto la crono della Tirreno-Adriatico. Eppure c'è gente come Sagan, Jungels, Kristoff e Valverde, ma anche una schiera di talenti grezzi (Asgreen, Politt, Van Der Poel, Naesen, Benoot, Van Aert) che non si danno i cambi e nemmeno si guardano. Bettiol firma così l’azione della settimana santa, del mese classico, di un anno di ciclismo per lo spessore di un trionfo che all’Italia, ai Monumenti del Nord, mancava dal 2007 di Ballan (Fiandre) e Di Luca (Liegi-Bastogne-Liegi).

Il dato della settimana

Settant'anni dopo la nascita della leggenda di Fiorenzo Magni. Come Andrea Tafi. Come Michele Bartoli che, miglior specialista di una straordinaria generazione italiana, vinse qui il primo dei suoi 5 Monumenti. Ora Alberto Bettiol, un altro toscano, s’è perfino superato trionfando per la prima volta in carriera. È vero, non aveva mai vinto una corsa. Meglio del francese Jacky Durand che, risalendo al 1992, si prese il Fiandre un anno dopo il suo unico successo al Grand Prix d'Isbergues.

La foto della domenica santa delle Fiandre: Alberto Bettiol e Marta Bastianelli vincitori della Ronde van VlaanderenGetty Images

La foto della settimana

Il trionfo di Alberto Bettiol segue quello di Marta Bastianelli, campionessa europea e già al terzo successo stagionale nelle corse fiamminghe, al Fiandre femminile. Si chiude così questa domenica indimenticabile di ciclismo: Il bacio sul podio, 16:9, olio su tela. Un capolavoro en plein air d’arte classica all’italiana.

