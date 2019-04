Alberto Bettiol ha realizzato un’impresa fenomenale vincendo il Giro delle Fiandre 2019, il toscano ha confezionato uno show autentico nell’Università del Ciclismo e ha trionfato in solitaria battendo tutti gli annunciati big della vigilia. Il 25enne ha attaccato sul Vecchio Kwaremont, uno dei muri simbolo della Classica Monumento, e ha poi giganteggiato negli ultimi 20 km con una personalità fuori dal comune. Il numero dell’atleta dell’Education First ha scritto un pezzo di storia del ciclismo italiano e Vincenzo Nibali si è voluto congratulare col collega.

Lo Squalo, vincitore tra le tante cose di due Giri d’Italia e di un Tour de France oltre che di una Milano-Sanremo e di due Giri di Lombardia, ha espresso tutta la propria gioia su Twitter rivolgendo i più sentiti complimenti a Bettiol: “La scorsa settimana ci siamo trovati in allenamento e avevo visto il tuo colpo di pedale, super complimenti per questa vittoria. Te la meriti tutta Bettooo“. Il capitano della Bahrain-Merida si sta preparando per il Giro d’Italia che scatterà sabato 11 maggio da Bologna, nelle prossime settimane lo vedremo all’opera al Tour of the Alps e alla Liegi-Bastogne-Liegi.