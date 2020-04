Il Giro delle Fiandre si farà... Ma virtualmente: Bettiol sfida Evenepoel e Van Avermaet

Il Covid-19 non ha risparmiato nessuno, tanto meno il ciclismo. L'UCI ha disposto il blocco delle competizioni fino al 1° giugno e questo vuol dire che il primo appuntamento utile sarà quello del Tour de France (per adesso fissato a partire dal 27 giugno), anche se è praticamente certo che la Grande Boucle verrà rinviata a fine luglio per permettere ai corridori di arrivare all'appuntamento più importante dell'anno in buone condizioni.

Il primo progetto è stato quello del Giro di Svizzera

Nel cicilismo però ci si è inventanti altro, grazie all'ausilio delle nuove piattaforme. Il Giro di Svizzera, infatti, verrà comunque svolto, ma virtualmente, grazie alla ROUVY Indoor Cycling Reality, piattaforma che dispone dei sensori su una bici, simulando le reali pendenze delle strade da affrontare. Con il progetto “The Digital Swiss 5” si potrà quindi svolgere il Giro di Svizzera sui 'veri' percorsi della competizione elvetica.

Gara virtuale anche al Giro delle Fiandre

Ecco che sono nati altri progetti in queste settimane. La prima competizione virtuale sarà quindi il Giro delle Fiandre che si sarebbe dovuto svolgere domenica 5 aprile. Siamo ancora in fase di test, ma i corridori sono pronti: ne sono stati invitati 13 per l'occasione, tra cui il detentore del titolo Alberto Bettiol. Bettiol che dei 13 è l'unico che ha vinto il Fiandre, ma anche gli altri corridori hanno dimistichezza con il percorso.

Tutti i partecipanti

-Remco EVENEPOEL

-Wout VAN AERT

-Greg VAN AVERMAET

-Oliver NAESEN

-Jasper STUYVEN

-Yves LAMPAERT

-Tim WELLENS

-Thomas DE GENDT

-Zdenek STYBAR

-Mike TEUNISSEN

-Michael MATTHEWS

-Nicolas ROCHE

-Alberto BETTIOL

Il percorso

Il Giro delle Fiandre ha collaborato in tempo di record con le piattaforme Bkool et Kiswe per dotare i corridori di sensori da applicare ai propri rulli, per simulare le pendenze del percorso originale. In realtà, verranno affrontati 'solo' 32 km, ma è sicuramente un modo innovativo e spensierato per affrontare una corsa in questi tempi di crisi. Oltre ad accelerare, in questo caso, il progresso negli allenamenti, con i corridori che potranno 'ripassare' alcuni percorsi direttamente da casa.

Nello specifico, in questi 32 km ci saranno dei settori molto complicati. Verranno affrontati, infatti, il Kruisberg, l'Oude Kwaremont e il Paterberg che deciderà quindi il vincitore di questa fantastica gara.

" Il Giro delle Fiandre non è solo il nostro obiettivo più importante della stagione, ma è anche il nostro personale Campionato del mondo. Domenica sarà ovviamente diverso, ma sono motivato fare del mio meglio. [Yves Lampaert] "

Queste le parole del corridore della Deceuninck-Quick Step che ha partecipato a 5 edizioni, in carriera, del Giro delle Fiandre. E chissà come sarebbe potuto andare il suo compagno di squadra Remco Evenepoel su questo percorso...

" un test molto impegnativo. Non ho ancora sviluppato una tattica con i miei compagni di squadra, ma abbiamo ancora tempo. Non so ancora come potremo correre insieme virtualmente. [Remco Evenepoel] "