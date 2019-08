Giro di Polonia 2019: quarta tappa neutralizzata dopo la tragedia di Bjorg Lambrecht

Era lecito aspettarselo e la notizia ha i crismi dell’ufficialità. La quarta tappa del Giro di Polonia 2019 è stata neutralizzata. La decisione del comitato organizzatore della corsa polacca, presa in accordo con la giuria, le squadre e i ciclisti, era quella che tutti si attendevano dopo la sfortunata scomparsa del giovane belga Bjorg Lambrecht, causata da una brutta caduta.

Come rivelato dal sito ufficiale, i corridori prenderanno comunque il via da Jaworzno e procederanno in gruppo fino al termine per dedicare un pensiero di vicinanza e rispetto al corridore belga. Il plotone transiterà per la prima volta all’arrivo di Kocierz e successivamente affronterà i restanti due giri finali di 38.5 km ciascuno. Ovviamente ogni evento connesso alla stage è stato cancellato.

La Tappa sarà LIVE su www.eurosportplayer.it a partire dalle 12.15 e poi su Eurosport 2 (Canale 211 di Sky) a partire dalle 15.15.