Giro di Polonia al via: Sivakov e Lopez favoriti, esordio in tricolore per Formolo

Cresce l’attesa per l’inizio del Giro di Polonia, in calendario dal 3 al 9 Agosto. Sarà una gara molto spettacolare con un percorso diviso praticamente in due. Le prime tre tappe saranno dedicate molto verosimilmente ai velocisti, anche se la terza potrebbe prestarsi anche all’attacco di qualche finisseur. Le ultime quattro frazioni, invece, determineranno la classifica generale.

Il vincitore dello scorso anno Michal Kwiatkowski non sarà ai nastri di partenza. Tra i corridori di casa il più atteso è senza ombra di dubbio Rafal Majka, il ciclista della Bora-hansgrohe potrebbe avere importanti velleità di classifica. Difficile stabilire quale ciclista possa essere considerato il favorito per la vittoria finale. C’è grande attesa per scoprire cosa riusciranno a fare Pavel Sivakov (Team Ineos) e Miguel Angel Lopez (Astana), tra i migliori scalatori nel lotto dei partenti. Potrebbe esserci spazio anche per un passista scalatore come Bob Jungels. Il corridore della Deceuninck-Quick-Step, se assistito da una buona condizione fisica, potrebbe seriamente lottare per la vittoria finale.

Una fase del Giro di Polonia 2018Eurosport

Per quanto riguarda gli azzurri, l’unico uomo da corse a tappe è Domenico Pozzovivo (Bahrain Merida) che potrebbe puntare al podio. Occhio anche a Davide Formolo, che sarà all’esordio con la maglia di campione italiano: facile vederlo all'attacco e provare ad entrare in top 10. Grande curiosità intorno al nome di Nicola Conci (Trek Segafredo), giovane molto interessante che cercherà di mettersi in luce. Tra gli italiani ci si attende molto anche da Diego Ulissi, che punterà a qualche vittoria parziale. A completare la pattuglia di 22 azzurri ci saranno Salvatore Puccio (Ineos), Fabio Sabatini (Deceuninck Quick-Step), Cesare Benedetti (BORA Hansgrohe), Dario Cataldo (Astana), Simone Consonni, Valerio Conti, Manuele Mori, Edward Ravasi, Simone Petilli (UAE Emirates), Sacha Modolo (Education First), Gianluca Brambilla e Jacopo Mosca (Trek Segafredo), Jakub Mareczko (CCC), Enrico Battaglin e Matteo Fabbro (Team Katusha), Enrico Gasparotto (Dimension Data), Filippo Fortin (Cofidis), Andrea Peron (Team Novo Nordisk).