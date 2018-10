Giro d’Italia 2019: posto assicurato per l’Androni, che vince la Ciclismo Cup

Con il terzo posto di Davide Ballerini oggi al Gran Piemonte, l’Androni-Sidermec conquista ufficialmente la classifica a squadre delle Ciclismo Cup e avrà quindi il diritto di partecipare al Giro d’Italia 2019. Un grande risultato per la formazione di Gianni Savio, che per il secondo anno consecutivo si impone in questa speciale graduatoria, che tiene conti dei risultati delle diverse corse italiane della stagione. L’Androni ha vinto nettamente con 854 punti, ben 121 di vantaggio sulla Bahrain-Merida, che si ferma a quota 733. Terzo posto per la Bardiani-CSF a 576, seguita da Nippo-Vini Fantini a 521, Wilier-Selle Italia a 352 e UAE Team Emirates a 326.

