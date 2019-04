Giro d’Italia 2019, Pozzovivo ci sarà! Le condizioni del lucano: salterà Liegi e Romandia

Si può tirare un sospiro sollievo per quanto riguarda Domenico Pozzovivo. Il corridore della Bahrain-Merida rimasto vittima di una brutta caduta in Belgio, impegnato nella Freccia Vallone, salterà la Liegi-Bastogne-Liegi e il Giro di Romandia ma sarà al Giro d’Italia. Questo è quanto emerge dai controlli medici ai quali Pozzovivo si è sottoposto nelle ultime ore.

Come ha rivelato il medico societario della squadra ciclistica citata Carlo Guardascione, intervistato da tuttobiciweb, il 36enne nativo di Policoro ha subito una ferita di non poco conto all’anca destra (un buco di quasi un centimetro) e un’infrazione dell’osso nasale. Dopo aver ricevuto una serie di medicazioni nella clinica ospedaliera di Crotone, le notizie sono confortanti. La ferita all’anca menzionata è stata pulita mentre l’infrazione, come ha rivelato sempre Guardascione, sarà ridotta questo pomeriggio in anestesia locale. In merito all’incisivo frontale superiore sinistro scheggiato, si dovrebbe ricorrere ad un accurato trattamento dentistico per ovviare ad ogni tipo di complicanza. Stando quindi alle previsioni del medico, il ciclista dovrebbe tornare in bicicletta tra un paio di giorni e questo chiaramente alimenta l’ottimismo in chiave Giro e non ci dovrebbero essere problemi in questo senso. Di sicuro i colpi subiti non sono di poco conto ma poteva andare anche molto peggio.