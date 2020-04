Giro d’Italia Legends, la startlist e il percorso: in gara anche Cipollini, Bettini e Moser

Sarà una domenica di Pasqua speciale per il mondo del ciclismo. In un momento in cui tutto è fermo a causa del coronavirus e lo stesso Giro d’Italia è stato costretto alla sospensione (con concreto rischio di cancellazione), le leggende italiane hanno deciso di “montare in bicicletta” direttamente da casa e aderire all’iniziativa denominata Giro d’Italia Legends, una corsa che coinvolgerà tante star del passato allo scopo benefico di raccogliere fondi a favore della Croce Rossa Italiana. L’appuntamento di domenica 12 aprile farà da apripista al Giro d’Italia Virtual, che comincerà sabato 18 aprile e prevede lo svolgimento di sette tappe a cadenza bisettimanale con la partecipazione anche dei professionisti.

Gianni Bugno From Official Website

L’idea porta le firme di Mario Cipollini (recordman di vittorie alla Corsa Rosa) e di Gianni Bugno (presidente dell’Associazione Corridori Professionisti), che hanno chiesto e ottenuto l’appoggio della Gazzetta dello Sport e di RCS Sport. Il Giro d’Italia Legends sarà un’esperienza digitale sviluppata in collaborazione con Garmin Edge e Tacx, nella quale pedaleranno in maniera virtuale grandi campione del passato come gli stessi Cipollini e Bugno, Francesco Moser, Giuseppe Saronni, Paolo Bettini, Davide Cassani e tanti altri. Il tracciato scelto è costituito dagli ultimi 37.4 chilometri della tappa Giovinazzo-Vieste e non è prevista alcuna graduatoria finale.

Video - 🎙 Giulio Ciccone: "Dalle corse virtuali, alla realtà di Giro e Tour. Con Nibali ho nuovi stimoli" 28:46

Per partecipare attivamente all’esperienza è necessario possedere una duplice strumentazione: un ciclo computer Garmin Edge compatibile (come Edge 520, Edge 530, Edge 820, Edge 830, Edge 1000 e Edge 1030), che ospiterà il tracciato su cui pedalare, e uno smart trainer di nuova generazione come un rullo interattivo Tacx (o di altri brand ma con le stesse funzionalità), dove applicare la bicicletta. Come detto, lo scopo di quest’iniziativa è di raccogliere fondi per la Croce Rossa Italiana: si potrà donare attraverso il portale www.retedeldono.it/giro.

Questi i partecipanti:

Mario Cipollini, Gianni Bugno, Francesco Moser, Giuseppe Saronni, Paolo Bettini, Claudio Chiappucci, Davide Cassani, Stefano Garzelli, Ivan Gotti, Maurizio Fondriest, Alessandro Ballan, Filippo Pozzato, Andrea Tafi, Michele Bartoli, Daniele Bennati, Stefano Allocchio, Alessandro BertolinGiuseppe Guerini, Riccardo Magrini, Andrea Noè, Matteo Montaguti, Francesco Chicchi, Mario Scirea, Marco Velo, Alessandro Vanotti, Alberto Volpi