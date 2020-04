Giulio Ciccone scatenato: scala l'Everest sui rulli! 11 ore sui pedali, 10.392 metri di dislivello

Giulio Ciccone si è letteralmente scatenato sui rulli e ha scalato “l’Everest”. In questo periodo di quarantena, l’alfiere della Trek Segafredo è a casa e si allena su rulli sfruttando le moderne tecnologie. Il corridore abruzzese si è voluto davvero superare nella giornata di domenica e ha percorso per ben dieci volte l’Alpe di Zwift, ovvero la versione virtuale dell’Alpe d’Huez: 12,2 chilometri per ogni salita con una pendenza media dell’8,5% e ben 1035 metri di dislivello per ogni singola volta.

Il 25enne, già maglia gialla all’ultimo Tour de France e vincitore di due tappe al Giro d’Italia 2019, ha così superato un dislivello complessivo di addirittura 10.392: tenete presente che l’Everest, il monte più alto del mondo, è alto 8848 metri.

Giulio Ciccone ha pedalato per addirittura 11 ore e 19 minuti sui rulli di casa, tutto in diretta Instagram: ha incominciato alle 08.00 di mattina ed è andato avanti praticamente fino a inizio serata, ospitando anche personaggi importanti come il compagno di squadra Vincenzo Nibali, il CT Davide Cassani, Letizia Paternoster, Marco Melandri.

