L’UCI sta lavorando al nuovo calendario internazionale da adottare una volta che l’emergenza coronavirus verrà superata. L’ente che governa il ciclismo ha già messo alcuni paletti durante la riunione di ieri: tutto fermo almeno fino al 1° giugno, stagione prolungata fino a novembre, i corridori avranno a disposizione almeno quattro settimane di allenamento e una breve corse a tappe prima di un Grande Giro.

I tre grandi Giri e le classiche: le priorità della stagione 2019-2020

La priorità nel nuovo calendario sono Giro d’Italia, Tour de France, Vuelta di Spagna e le quattro Classiche Monumento non andate in scena durante la primavera (Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre, Parigi-Roubaix, Liegi-Bastogne-Liegi). La pandemia si sta facendo sentire, purtroppo il numero dei contagi e dei morti cresce giorno dopo giorno, la situazione non è delle più semplici ma si guarda comunque al futuro e si sta già lavorando per trovare delle nuove date alle corse simbolo del grande ciclismo.

Il calendario ipotetico: Giro d’Italia a ottobre, Tour in estate

Come riporta la Gazzetta dello Sport, ci sono alcune ipotesi abbastanza chiare: Classicissima a metà luglio, possibile posticipo di un mese della Grande Boucle che dunque dal 27 giugno potrebbe slittare al 25 luglio per concludersi il 16 agosto, Vuelta di Spagna subito a seguire e senza le prime tappe in Olanda, Giro d’Italia con il via il 3 ottobre subito dopo i Mondiali e con conclusione il 25 ottobre. La Corsa Rosa sarebbe dunque sulla classica distanza delle 21 tappe senza le prime tre frazioni in Ungheria, ci saranno inevitabilmente alcune rivisitazioni ai vari percorsi. Giro di Lombardia il 31 ottobre o anche il 7 novembre visto che il calendario andrà avanti fino a autunno inoltrato. Di seguito tutte le ipotesi sul nuovo calendario del grande ciclismo post-coronavirus.

L'ipotetico calendario del Ciclismo 2020 secondo la Gazzetta dello Sport

Metà luglio MILANO-SANREMO 25 luglio-16 agosto TOUR DE FRANCE Fine agosto (data da definire) VUELTA DI SPAGNA 20-27 settembre MONDIALI 3-25 ottobre GIRO D'ITALIA 31 ottobre / 7 novembre GIRO DI LOMBARDIA Giro delle Fiandre, Parigi-Roubaix, Liegi-Bastogne-Liegi DA DEFINIRE

Prudhomme (Tour de France): "No alle porte chiuse, per ora nessun rinvio"

Mentre l’UCI ha stabilito la sospensione di tutte le gare entro il 1° giugno, lo start del Tour de France per il momento resta fissato al 27 giugno anche se il direttore della Grande Boucle Christian Prudhomme in un’intervista al quotidiano La Montagne:

" Per il momento, il Tour rimane nelle sue date ma mentirei se dicessi che non stiamo lavorando su altre ipotesi. Quello che conta di più è la lotta alla pandemia: noi ci adatteremo in funzione della situazione sainitaria del Paese: nell'espressione "Tour de France" quello che conta è France e se non si dovesse disputare il Tour questa estate significherebbe che il Paese è di fornte ad una catastrofe. Ma una cosa è certa, il Tour de France non si disputerà a porte chiuse. Il Tour de France è fervore, entusiasmo, sono soprattutto i sorrisi. E noi vogliamo ritrovare quei sorrisi. "

