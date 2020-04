Greg Van Avermaet si aggiudica il Giro delle Fiandre virtuale: sul podio Naesen e Roche

Chissà se sarà più felice o amareggiato Greg Van Avermaet, dopo aver vinto il Giro delle Fiandre virtuale. Lui, fiammingo di Lokeren, che la Ronde vera non l'ha mai vinta ed è stato due volte secondo, si è imposto in questa versione casalinga davanti al connazionale Oliver Naesen e all'irlandese Nicolas Roche, entrambi staccati di venti secondi. Decisivo l'attacco sul Paterberg, dove nessuno è riuscito a tenere il ritmo dell'alfiere della CCC.

Sono stati tredici i partecipanti: ognuno da casa propria, causa emergenza coronavirus, con i rulli e il monitor davanti a sè. I chilometri da affrontare erano 31, ripercorrendo passaggi simbolo della gara originale: Kruisberg, Oude Kwaremont e appunto il Paterberg. C'era anche Alberto Bettiol, che ha provato ad andare "in fuga" nelle prime fasi insieme a Remco Evenepoel. Ma il corridore della Education First, vincitore del Fiandre 2019, ha finito dodicesimo e molto lontano da Van Avermaet, che ha vinto la gara in 43 minuti e 17 secondi.