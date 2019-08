Ha scoperto Carapaz e Bernal: Acquadro, il Mino Raiola del ciclismo che sogna il tris alla Vuelta

Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta a Espana. Fare il “Grande Slam” delle grandi corse a tappe nel ciclismo, è un’impresa che ogni corridore o addetto ai lavori, sogna sin dalle prime pedalate.

Siamo solamente a 2/3 giri conclusi, in attesa della Vuelta ma c'è qualcuno che potrebbe davvero pensare di riuscire in quest'impresa.

Si tratta di Giuseppe Acquadro. No, non corre nel World Tour e nemmeno in una professional invitata a Giro, Tour o Vuelta. Acquadro, 52 anni, è un ex pasticcere di Andorno Micca in Valle Cervo (Biella), oggi risiede a Montecarlo e viene etichettato come il Mino Raiola del ciclismo. Da pane e torte, a procure di campioni dunque. Si, perché tra i suoi corridori ci sono tra gli altri, gli ultimi due vincitori di Giro d’Italia e Tour de France: Richard Carapaz (Team Movistar) ed Egan Bernal (Team Ineos).

Tra i suoi assistiti, c’è gran parte del panorama del ciclismo sudamericano che conta e non solo come ha raccontato lo stesso Acquadro in un'intervista a Il Giornale.

" Ho tanti corridori e il 70% sono colombiani. Ormai ho un nome, mi conoscono, e ho persone preziose come Rigoberto Uran che sono ancora in gruppo e mi danno una mano "

Ma come fa un pasticcere che lavora nel forno di mamma e papà, a diventare uno dei procuratori più richiesti del ciclismo?

La storia narra che anni fa un corridore chiese proprio aiuto a Acquadro, alla ricerca di un ingaggio nel mondo dei pro dopo una discreta annata tra i dilettanti. Per entrambi, manco a dirlo, è iniziata una nuova vita che dal un lato, ha portato il corridore a competere per grandi obiettivi e dall’altro ha portato il “Mino Raiola del ciclismo” a poter pensare di lavorare con i ciclisti per rincorrere questi desideri.

" Io Mino Raiola dei ciclismo? Mi fa piacere, significa che sto lavorando bene "

Acquadro oggi gestisce gli affari di una quarantina di atleti e tra questi non ci sono nomi, e palmares, di basso rango...

EGAN BERNAL Team Ineos Tour de France ('19) - Giro di Svizzera ('19) - Parigi-Nizza ('19) RICHARD CARAPAZ Team Movistar Giro d'Italia ('19) - Vuelta Asturias ('19) NAIRO QUINTANA Team Movistar Giro d'Italia ('14) - Vuelta a España ('16) - Tirreno-Adriatico ('17-'15) DAYER QUINTANA Neri Sottoli-Selle Italia-KTM Tour de San Luis ('16) RIGOBERTO URAN EF Education First Milano-Torino ('17) - 2° Tour de France ('17) MICHAL KWIATKOWSKI Team Ineos Mondiali ('14) - Milano-SanRemo ('17) - Tirreno-Adriatico ('18) - Giro di POlonia ('18) - Strade Bianche ('14-'17) - Amstel ('15) ION IZAGIRRE Astana Giro dei Paesi Baschi ('19) - Giro di Polonia ('15) - Volta Comunitat Valenciana ('19) GORKA IZAGIRRE Astana Tour de la Provence ('19) OMAR FRAILE Astana Tappa Tour de France ('18) - Tappa Giro d'Italia ('17) IVAN SOSA Team Ineos Vuelta a Burgos ('18) - Sibiu Cycling Tour ('18) - Adriatica Ionica Race ('18) DIEGO ROSA Team Ineos Milano-Torino ('15) - Settimana Internazionale Coppi e Bartali ('18) SALVATORE PUCCIO Team Ineos 2° Tappa Vuelta a España ('15) - 2° Tirreno - Adriatico ('16) KRISTIAN SBARAGLI Israel Cycling Academy Tappa Vuelta a España ('15)

E pensare che il Tris con Giro, Tour e Vuelta, per Giuseppe Acquadro non è solo un sogno, ma è qualcosa che concretamente potrebbe accadere. In Spagna non ci sarà Bernal, ma tra le fila del team Movistar, ci sarà sia Richard Carapaz che torna alle corse dopo aver vinto la maglia rosa, che un ritrovato Nairo Quintana (vincitore della 18a tappa del Tour de France a Valloire). E se accadesse, come festeggerebbe Acquadro?

" Io non ho vizi, ma solo una grande passione: il mio lavoro. Detto questo, mi bastano dei torcetti piemontesi e un bicchiere di Coca Cola "