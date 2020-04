I professionisti possono allenarsi nell'Italia in zona rossa? Ciò che dice il nuovo decreto

Gli sportivi professionisti e/o di interesse nazionale non potranno più allenarsi in impianti al coperto fino a lunedì 13 aprile compreso. Questo è il divieto imposto dal nuovo decreto del premier Giuseppe Conte che impedisce agli sportivi di primissima fascia di praticare regolarmente attività motoria in qualsiasi contesto, l’Italia sta affrontando l’emergenza coronavirus e fino a Pasquetta si è dato uno stop anche agli atleti che fino a oggi avevano avuto il permesso di allenarsi visto che c’era ancora la possibilità di disputare le Olimpiadi di Tokyo 2020. I Giochi sono stati rinviati al prossimo anno e dunque si è optato anche per questo giro di vite, le palestre e i vari impianti sono stati chiusi anche per i professionisti ma va detto che pochissimi stavano svolgimenti degli allenamenti in gruppo con tutti i rischi del caso (solo il VeroVolley Monza non si era fermato).

E per quanto riguarda i ciclisti? La norma recita così:

" Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo. "

Quindi i fuoriclasse del pedale potranno uscire in bicicletta per i prossimi 12 giorni visto che la norma non parla di allenamenti all’aperto, nelle ultime settimane avevano avuto una deroga anche se la Federciclismo aveva consigliato a tutti di fermarsi e da oggi non cambia nulla stando al nuovo decreto. Questo divieto riguarda chiaramente i ciclisti che si trovano attualmente in Italia dove sono in vigore queste norme mentre nel resto del mondo la situazione cambia da Paese a Paese, pensiamo a Vincenzo Nibali che in Svizzera non ha avuto alcun problema fino a questo momento. Ovviamente sono consentiti gli allenamenti in casa con i rulli, attrezzi da palestra e via dicendo.

stefano.villa@oasport.it