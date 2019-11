Vincenzo Nibali ha da poco concluso un meritato periodo di vacanze e si appresta a tornare in sella a tempo pieno, lo Squalo incomincerà a breve un intenso periodo di allenamenti invernali che lo condurrà verso la prossima stagione. Il siciliano è atteso da un 2020 particolarmente ricco, sarà un’annata cruciale per il ciclista italiano di maggiore rilievo negli ultimi venti anni che vuole essere ancora assoluto protagonista a livello internazionale a quasi 35 anni (spegnerà le candeline tra un paio di giorni).

Il nuovo alfiere della Trek-Segafredo sta delineando il programma di gare e al momento ci sono un paio di certezze: sicuramente vestirà la casacca della Nazionale per disputare le Olimpiadi di Tokyo 2020 (a fine luglio) e i Mondiali a Martigny (a fine settembre), i due percorsi sono particolarmente adatti alle sue caratteristiche e il sogno è quello di mettersi al collo una medaglia a cinque cerchi e di indossare la maglia iridata anche perché potrebbero essere le ultime occasioni della carriera per imporsi in queste kermesse e rendere davvero unico il suo palmares.

Sì al Giro d'Italia, no al Tour de France

Come confermato alla "Gazzetta dello Sport" dal team manager Luca Guericilena, Vincenzo si presenterà al Giro d'Italia con l'obiettivo di imporsi per la terza volta, il secondo posto ottenuto nell’ultima edizione è stato ottimo ma un corridore del suo calibro punta sempre al massimo e si presenterà al via da Budapest con l’intento di fare saltare il banco. Il tracciato si sposa al meglio con le capacità dello Squalo visto che ci sono tantissime salite nell’ultima settimana (spiccano Stelvio, Colle dell’Agnello, Izoard), si scalerà l’Etna e ci saranno ben tre tappe siciliane nella prima settimana, è vero che sono proposte tre cronometro ma lo Squalo può ampiamente difendersi. Guercilena è entrato nel dettaglio anche del gruppo che accompagnerà Nibali al Giro...

Ci sarà Giulio Ciccone, 24enne che quest’anno ha vinto la tappa di Ponte di Legno indossano la maglia blu di miglior scalatore; vedremo all’opera anche l’esperto 31enne Gianluca Brambilla che è un grande lavoratore (nel 2016 vinse anche la Foligno-Arezzo) e il 22enne Nicola Conci che ha disputato l’ultimo Giro proprio con lo Trek; risponderà alla chiamata anche Antonio Nibali, pronto a supportare il fratello maggiore. Da valutare invece la presenza del francese Kenny Elissonde, l’ex uomo del Team Ineos potrebbe essere utile in salita. La formazione potrebbe essere completata dal lussemburghese Michel Ries e dallo spagnolo Juan Pedro Lopez, due giovani interessanti appena approdati alla corte della corazzata statunitense con sponsor italiano. Non ci sarà l’australiano Richie Porte che partirà già forte al suo Tour Down Under, tutto da definire per l’olandese Bauke Mollema che ha vinto il Giro di Lombardia.

Nulla da fare invece per il Tour de France visto che tra la conclusione del Giro d’Italia (31 maggio) e l’inizio della Grande Boucle (27 giugno) ci saranno appena quattro settimane, tra l’altro una presenza in terra transalpina sarebbe controproducente visto l’impegno olimpico: in quel periodo bisognerà recuperare le energie per essere al meglio in Giappone. Concludendosi il 19 luglio, il Tour è incompatibile (anche per fuso orario e adattamento) e una corsa chiave di preparazione per lo Squalo potrebbe diventare il Giro di Polonia di inizio luglio.

La Vuelta di Spagna scatterà invece il 14 agosto, Vincenzo Nibali deve ancora valutare se prendervi parte per scaldare la gamba verso i Mondiali oppure se scegliere un altro programma di corsa: ne sapremo di più a ridosso dell’evento. Sarà un’annata davvero da urlo per il 35enne che in primavera cercherà di dire la sua anche alla Liegi-Bastogne-Liegi, ormai diventata una vera e propria ossesione.