Il Coronavirus fa slittare le Classiche del Nord: rinviate Parigi-Roubaix, Freccia Vallone e Liegi

Calcio, tennis e pure il ciclismo. Dopo il rinvio delle prime tappe del Giro d’Italia, annunciate negli scorsi giorni, anche le Classiche del Nord di ciclismo devono arrendersi alla pandemia del Covid-19.

La ASO (Amaury Sport Organisation) ha annunciato lo spostamento delle tre principali corse in linea presenti nel suo vasto portafoglio di appuntamenti, non andranno in scena nelle date inizialmente previste: la Parigi-Roubaix (12 aprile), la Freccia Vallone (22 aprile) e la Liegi-Bastogne-Liegi (26 aprile).

Gli organizzatori fanno sapere di essere già alla ricerca di nuove date, in cui disputare le storiche corse in linea.