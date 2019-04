Il corridore della settimana: Davide Formolo, un nuovo inizio

Non è stato un premio di consolazione ma la grande vittoria di un corridore finalmente maturo fra i grandi campioni delle corse a tappe: Davide Formolo mette i sigilli alla Volta Ciclista a Catalunya alzando le braccia sul traguardo di Barcellona, l’ultimo arrivo di un nuovo inizio per un piccolo grande grimpeur che non resiste al fascino indiscreto della fuga.

Davide Formolo, 4 anni dopo

L’aspettavamo da molto. Colpa di quella cometa passata nel cielo della Spezia, quattro anni fa al Giro d’Italia. Quel giorno, il 12 maggio 2015, l’esordiente Davide Formolo centrò la prima vittoria da professionista in fuga dalle fasi iniziali, attaccando sull’ultimo Gpm per un trionfo in solitaria fra i saliscendi di una “piccola classica”. Croce e delizia di una carriera da enfant prodige in un paese che si nutre di gare agli eredi, sempre in cerca di un nuovo Nibali: da quel giorno la giovane storia di Formolo, che aveva ventidue anni, è cambiata sotto il peso di aspettative enormi con due top-ten al Giro d’Italia (2017 e 2018), il nono posto alla Vuelta 2016 e il settimo all'ultima Liegi-Bastogne-Liegi. Mancava una presa di tappa ed è concesso a chi vuol fare lo scalatore: oggi, con le braccia alzate a Barcellona, inizia una nuova storia nell’anno di una pensabile consacrazione.

Quattro anni dopo il successo della Spezia al Giro d'Italia, Davide Formolo coglie il successo in solitaria sul traguardo di Barcellona, Volta a CatalunyaGetty Images

Il commento di Riccardo Magrini

" Formolo è stato entusiasmante! Tecnicamente perfetto, ha vinto una tappa da università del ciclismo partendo da lontano, accumulando gap e vincendo in solitaria mentre tutti i campioni s’esprimevano al massimo per la generale. Ora può scattare qualcosa nella carriera di Davide, rafforzando un inverno in cui ha cambiato preparazione e metodo di lavoro, ma non il suo grande obiettivo stagionale: la classifica del Giro d’Italia. Ieri non gli ha regalato niente nessuno, ha battuto i migliori, è andato via di forza dalla fuga, in un lotto di attaccanti di massimo spessore. Grazie a questo successo, Formolo può uscire dal limbo di una carriera mai esplosa, finalmente consapevole di ciò che potrà fare. "

Azione della settimana: il fascino indiscreto della fuga

La vittoria di Formolo ha preso forma a 44 chilometri dall’ultimo traguardo catalano, su strade famose del ciclismo iberico e tanto care a quello italiano per l’impresa iridata, nel 1973, di Felice Gimondi nel circuito del Montjuic. Lo scalatore ventiseienne della Bora Hansgrohe s’è alzato in piedi sui pedali, staccando i dieci compagni di fuga, e non s’è più fermato, con un gap saldo fino alla flama vermella di Barcellona. Come quattro anni fa alla Spezia, Formolo s'impone da lontano entrando nella fuga per chiudere in solitaria.

Video - Davide Formolo torna alla vittoria dopo quattro anni e fa sua la settima tappa del Catalunya 01:51

Dato della settimana: Deceuninck vs Astana è un testa a testa

Ci sono due squadre dominanti da inizio anno: la corazzata Deceuninck Quick-Step di formazione classica e il Team Astana del guerriero Vinokourov. Dopo i fasti italiani di Alaphilippe, il Wolfpack belga ha vinto ad Harelbeke, con Zdenek Stybar, la sua ventesima corsa stagionale mentre l'Astana, per mano di Miguel Angel Lopez in Catalunya (tappa e maglia alla Molina), fa 21 di domenica con la classifica generale. Pare ormai inevitabile che il giovane scalatore colombiano (classe 1994) sarà un certo protagonista dei grandi giri.

Video - Il capolavoro del "Pittore": tappa e maglia al Catalunya per Miguel Angel Lopez 00:45

Foto della settimana: in piedi sui pedali

La Volta a Catalunya, con le sue scalate pirenaiche e il mitico circuito del Montjuic, è dopo la Tirreno-Adriatico la prima grande corsa a tappe dell'anno: per questo un'azione così bella, in piedi sui pedali, può valere lo scatto di una stagione. Ecco Davide Formolo, detto Roccia, che si scrolla di dosso compagni di fuga e quel peso così opprimente da erede di Vincenzo Nibali.

