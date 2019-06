Il corridore della settimana: Egan Bernal, il Messi del ciclismo

Vengono dalle Ande e volteggiano come condor sulle vette alpine. Sono gli scalatori colombiani coi loro volti antichi che sanno del dono della fatica. Quintana, Chaves, Uran e Miguel Angel Lopez sono puri, ma sarà Egan Bernal a segnare un’epoca di ciclismo perché da molto tempo non si vedeva un corridore così.

Egan Bernal, l’uomo nuovo del ciclismo

Nato a Zipaquirá, nella Savana di Bogotá, il 13 gennaio 1997. Ultima intuizione “precolombiana” di Gianni Savio. Aastro nascente del Team Ineos (ex-Sky): a 22 anni, Egan Arley Bernal Gomez ha già vinto il Tour of California (2018), la Parigi-Nizza (2019) e il Giro di Svizzera con la presa di San Gottardo nel tappone alpino e una grande tenuta a cronometro. Una frattura della clavicola sinistra in Catalunya ce l’ha strappato dal Giro d’Italia, però un anno dopo il servizio a Geraint Thomas sulle salite del Tour de France (Egan fu il miglior gregario della maglia gialla), Bernal potrebbe rovesciare certi ordini di squadra da uomo nuovo del ciclismo mondiale. Intanto Brailsford, direttore del Team Ineos, dice che Bernal è «il Messi della bici».

Giro di Svizzera 2019, 7a tappa: lo scatto vincente di Egan Bernal (Team Ineos) sulla salita della Tremola che porta al Passo San GottardoEurosport

Azione della settimana: l’attacco sulla Tremola

Il successo di Bernal nella 7ª tappa del Giro di Svizzera è di quelli che lasciano il segno. Siamo nel magnifico scenario del San Gottardo, a quota 2091 metri, c’è ancora la neve ed Egan scala in maglia gialla la vecchia strada militare (lastricata) che porta al Passo. Attacca a tremila metri dall’arrivo, risponde a Mas fra i tornanti della Tremola e rilancia a mani basse vincendo in solitaria. Un piccolo trionfo per chi, un mese fa, era in convalescenza da sala operatoria.

Video - Bernal in salita è il più forte: stacca i rivali e arriva da solo a St. Gotthard, Pozzovivo 2° 01:15

Foto della settimana: Ballerini d’Europa

Riserviamo questo spazio a Davide Ballerini e tutta la Nazionale italiana del ct Cassani, che a Minsk hanno vinto la seconda edizione dei Giochi Europei. Dal forcing di Dario Cataldo per chiudere sulla fuga all’attacco di Ballerini sul suo terreno: uno strappo in pavé per mettersi al collo la medaglia d’oro. Secondo l’estone Alo Jakin davanti all’austriaco Daniel Auer.

European Games 2019: Davide Ballerini vince a Minsk la gara di ciclismo della seconda edizione dei Giochi Europei. L'Italia succede a Luis Leon Sanchez, medaglia d'oro a Baku 2015.Getty Images

Dato della settimana: Bernal e i suoi fratelli

Non solo Bernal. Il podio del Giro d’Italia Under 23 è tutto colombiano perché Andres Camilo Ardila ha portato la maglia rosa sulla Marmolada, difendendosi dai connazionali Rubio Reyes (vincitore di tappa, ai colombiani vanno 4 frazioni) e Juan Alba. Ventun giorni dopo Carapaz, il Giro è tutto sudamericano.