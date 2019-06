Il corridore della settimana: Fabio Aru all'inizio di una nuova carriera

C’è molto di Fabio Aru nella doppietta della sua squadra, la UAE Emirates, al GP Lugano e gli diamo così il benvenuto al ciclismo, quello pedalato. Perché in fondo il corridore sardo, pur senza vincere, ha fatto qualcosa di speciale. Mancava dalla Parigi-Nizza: si ritirò il 12 marzo dalla corsa verso il sole per essere operato, lo scorso 1° aprile, all’arteria iliaca della gamba sinistra. Voleva tornare e l’ha già fatto, iniziando a 28 anni una nuova carriera dopo aver vinto, nella precedente, 3 tappe al Giro d’Italia, una al Tour de France e specialmente la Vuelta del 2015. Dopo aver vestito la maglia rosa e quella gialla, la Roja a Madrid e il Tricolore del campione italiano (2017).

Il ritorno a casa di Fabio Aru

Di fatto, domenica, il 73° GP Lugano l’ha vinto il suo compagno di squadra Diego Ulissi davanti, e sempre per l’UAE Emirates, al bielorusso Alexandr Riabushenko. È stato un successo di casa per Ulissi e per Aru, che vivono a Lugano come Nibali e Vincenzo, infine quinto, ha pedalato a lungo al fianco di Fabio: vecchi amici ed ex-compagni di squadra, hanno riso e scherzato prima che la corsa, coi suoi 3500 metri di dislivello, si facesse dura. Aru ha chiuso in gruppo (22°) dopo aver coadiuvato la logica di squadra per il successo di Diego Ulissi: è tornato, si sente bene e vuole fare la “sua” Vuelta passando per la Slovenia o, chissà, il più famoso Giro di Svizzera, poi Polonia, Campionati italiani e via in Spagna.

Fabio AruGetty Images

Foto della settimana: le sensazioni di Aru

Azione della settimana: Boasson-Hagen

Il Giro del Delfinato, che così spesso ci annuncia il Tour de France, s’è aperto nel segno di Edvald Boasson-Hagen, veterano di razza che a Jussac, sul traguardo della prima tappa, batte allo sprint i grandi calibri di Philippe Gilbert, Wout Van Aert e Nils Politt. Una curva di quelle nette, a duecento metri dall’arrivo, ha acceso i migliori finissuer al rilancio sui pedali mentre Colbrelli (6°) e Alaphilippe si sono ostruiti nel tentativo d’impostare la volata. Per Boasson-Hagen, in forza alla Dimension Data, è il 76° successo in carriera: tanta roba.

Video - Il Delfinato si apre nel segno di Boasson-Hagen, sua la prima tappa; Colbrelli 6° 03:02

Il dato della settimana: ecco Evenepoel

La prima edizione della Hammer-Limburg, dove batte il cuore del ciclismo, ha regalato il 36° successo stagionale alla Deceuninck-QuickStep. Non delle semitappe ma 3 prove a punti - Climb, Sprint e Chase – in cui s’è distinto il neo-pro Remco Evenepoel, nuovo fenomeno del ciclismo mondiale, campione del mondo juniores sia in linea che a cronometro, nato nel 2000 e pensato come il nuovo Merckx. Evenepoel ha vinto l’Hammer Climb con Davide Martinelli compagno di squadra nel Wolfpackdi Patrick Lefevere.