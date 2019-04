Il corridore della settimana: Fausto Masnada in fuga per la vittoria

Non avremo squadre italiane World Tour, però che meraviglia questa Androni Giocattoli Sidermec (Continental) capace di vincere 5 corse - in Bretagna, su Alpi e Appennini - in una settimana. Andrea Vendrame, Fausto Masnada (leader della Ciclismo Cup che, dal Trofeo Laigueglia al Gran Piemonte passando per altre 17 corse italiane, mette in palio la wild card del Giro 2020), Manuel Belletti e Mattia Cattaneo sono solo gli ultimi vincitori per un totale di 12 successi stagionali e l'effetto di Gianni Savio Principe dei due mondi, massimo esperto di ciclismo sudamericano e manager del team. Di cacciatori di tappa, veterani delle fughe, giovani scalatori e navigati sprinter: l'Androni Giocattoli Sidermec è una squadra di assoluto spessore.

Androni Giocattoli: i successi della settimana

CORRIDORE CORSA DATA Andrea Vendrame Tro-Bro Leon Lunedì 22 aprile Fausto Masnada Tour of the Alps (3a tappa) Mercoledì 24 aprile Manuel Belletti Tour de Bretagne (1a tappa) Giovedì 25 aprile Fausto Masnada Tour of the Alps (5a tappa) Venerdì 26 aprile Mattia Cattaneo Giro dell'Appennino Domenica 28 aprile

Fausto Masnada, il campione delle fughe

Era dalla tappa del Gran Sasso all’ultimo Giro d’Italia che attendevamo l’occasione per parlare di Fausto Masnada, scalatore venticinquenne dell’Androni Giocattoli Sidermec, nato a Bergamo il 6 novembre 1993, vincitore del Tour of Hainan l'anno scorso. Era dalla Milano-Sanremo, nel primo giorno classico che dissolve le salite nello spazio-tempo e sfinisce il corridore, seducendolo con l’inganno. Masnada ha assaporato il gusto pieno della fuga, da Binasco alla Cipressa, per 260 chilometri di cui 15 in solitaria, a furor di popolo e beneficio di ripresa. Secondo sull’Etna al Giro di Sicilia, di cui è stato il miglior scalatore, bisognava vincere e l’ha fatto due volte al Tour delle Alpi, in una corsa d’assoluta bellezza, nell’incantevole scenario delle Dolomiti. Primo a Baselga di Piné all’arrivo della terza tappa, primo a Bolzano sull’ultimo traguardo: è la svolta di un corridore che ha voluto la bicicletta, è andato in fuga e adesso è diventato grande.

Video - Fausto Masnada si aggiudica in solitaria la terza tappa 01:40

Il commento di Riccardo Magrini

" È la settimana dell’Androni. Vendrame alla Tro-Bro-Leon che è una corsa bellissima, Masnada al Tour of the Alps, Belletti al Tour de Bretagna, Cattaneo al Giro dell’Appennino: hanno fatto en plein e se lo meritano perché sono bravi e decisi. Masnada ha fatto due numeri, vincendo la prima tappa di classe e la seconda da migliore della fuga. Ha una pedalata tutta strana: io la chiamo la pedalata serpentata e mica per niente il suo soprannome è L’Anguilla di Brembilla. Ha fatto bene da Under-23 e ora è esploso da professionista: presto farà un bel piazzamento in classifica generale. "

Video - Fausto Masnada concede il bis: è sua l'ultima tappa del Tour of the Alps 01:10

L’azione della settimana: la Liegi è di Fuglsang

Jakob Fugslang vince la Liegi-Bastogne-Liegi e se la stramerita dopo una carriera da gregario dei grandi giri, come di Nibali al suo Tour de France, e una primavera di sfida aperta ad Alaphilippe: secondo alla Strade Bianche, secondo alla Freccia-Vallone, sempre tra i primi a ogni arrivo, con la classifica generale della Vuelta a Andalucia e un successo di tappa alla Tirreno-Adriatico. Il corridore danese dell’Astana domina la Doyenne con due azioni nettissime: la prima per beffare l’ormai acerrimo nemico francese, l’ultima per staccare Formulo ed entrare a Liegi in parata trionfale. Un capolavoro iniziato sulla Côte de la Roche-aux-faucons, con brivido freddo e bagnato in discesa, per scrivere un finale diverso. Non più sconfitto con grande merito, ma signore delle classiche.

Video - Jakob Fuglsang stravince la Liegi-Bastogne-Liegi: rivivi il suo arrivo in solitaria 01:31

La foto della settimana: sul Mur de Huy

Il Mur de Huy è sempre un’immagine impressa nella fatica della prima grande scalata dell’anno. Nel cuore delle Ardenne, sulle durissime pendenze dell’arrivo, la Freccia-Vallone la vince ancora Julian Alaphilippe e come sulle rampe di Siena, prima del traguardo nella Piazza del Campo, è Fuglsang l’ultimo ad arrendersi. La fine della Campagna del Nord non è però quella della loro sfida: si ritroveranno al Tour de France e saranno altre rotte di guerra.

Dalla Strade Bianche alla Freccia-Vallone: Julian Alaphilippe e Jakob Fuglsang si sono sfidati per tutta la primavera delle classicheGetty Images

Il dato della settimana: Deceuninck 26 vs Astana 23

Julian Alaphilippe, a segno alla Freccia Vallone, contro Jakob Fuglsang campione della Doyenne significa anche, dall'inizio dell'anno, Deceuninck Quick-Step contro Team Astana: così, con il campionato argentino di Maximiliano Richeze (ultimo uomo di Viviani), il Wolfpack fa 26 successi stagionali contro le 23 della squadra kazaka. Una sfida che si sposterà ai grandi giri.