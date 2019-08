Il corridore della settimana: Filippo Ganna e la nuova verve dell'Italia a cronometro

In 25 anni di Mondiali su strada a cronometro, l’Italia ha raccolto solo due medaglie d’argento con Andrea Chiurato nel 1994, tempo della prima edizione vinta da Chris Boardman, e Adriano Malori nel 2015. Nel ciclismo moderno - se escludiamo l’Ingegnere Marco Pinotti, 6 volte campione nazionale a cronometro, vincitore di 3 crono al Giro d’Italia e medaglia d’argento nella cronosquadre ai Mondiali di Valkenburg 2012 - non ci sono veri e propri specialisti italiani contro il tempo perché, si sa, siamo un popolo di scalatori, però nelle ultime settimane è successo qualcosa di nuovo. Parliamo degli Europei di Alkmaar in cui Edoardo Affini, ventitreenne mantovano, ha vinto la medaglia di bronzo a cronometro (prova vinta dal fenomenale Evenepoel) oltre alla medaglia d’oro di Andrea Piccolo, classe 2001, nella crono Junior. Parliamo di Filippo Ganna che, con la maglia di campione italiano, ha vinto all'Aia la crono del BinckBank Tour, prestigiosa corsa a tappe che si svolge tra Olanda e Belgio, proprio davanti ad Affini.

Video - Ganna 1°, Affini 2°: l'Italia torna grande a cronometro al BinckBank Tour! 00:29

Filippo Ganna dalla pista alla strada, sempre contro il tempo

Golden boy della pista mondiale e astro nascente della strada italiana, Filippo Ganna, nato a Verbania il 25 luglio 1996, è tre volte campione del mondo nell’inseguimento (Londra 2016, Apeldoorn 2018, Pruszkow 2019) in una branca del ciclismo dal sapore antico e con le bici cosmiche. È una storia postmoderna di piste e velodromi, una prova che si sposa perfettamente con le crono fatte anch’esse di profili alti, ruote lenticolari, protesi in carbonio, esatti posturali, formazione metrica e resistenza aerodinamica. Ganna che, primo vincitore italiano della Paris-Roubaix Espoirs riservata agli Under-23, s’è aggiudicato quest’anno anche la crono del Tour de la Provence con il passaggio al prestigioso Team Ineos, ex-Sky. Dalla pista alla strada, sempre contro il tempo.

Video - Ganna: "Vittoria cercata, sono molto sodddisfatto della mia prova" 00:52

Azione della settimana: un colpo di pedale a 280 km/h

Si chiama Neil Campbell lo “sprinter” inglese che ha stabilito, sulla pista aeroportuale di Elvington Airfield nello Yorkshire, il nuovo record del mondo di velocità in bici: 280 chilometri orari… In scia a una Porsche.

Video - Neil Campbell stabilisce il nuovo record del mondo di velocità: pedala a 280 km/h 00:45

Foto della settimana: in memoria di Felice Gimondi

Ultimo mito di un’epoca sportiva in cui il ciclismo era amato da tutti, Felice Gimondi è stato un campione buono che ha vinto nei giorni di Merckx. Aveva una voce gentile e gli occhi così grati ai pedali: ci mancheranno i suoi racconti, il suo sorriso e le sue parole.

Ciao Felice, un campione che vive nella curva del silenzio

Felice Gimondi ha vinto 3 Giri d'Italia, un Tour de France, una Vuelta a España, il Mondiale di Barcellona, due Lombardia, la Milano-Sanremo e la Parigi-RoubaixImago

Dato della settimana: il tris consecutivo di Sam Bennett

Hulst, Ardooie, Aalter: tre volate, tre successi consecutivi di Sam Bennett, velocista irlandese della Bora-Hansgrohe, in altrettante tappe (le prime) del BinckBank Tour.