Il corridore della settimana: Guy Sagiv, campione al bacio

Con la premessa di Davide Formolo nuovo campione italiano di ciclismo nell'anno della sua consacrazione, e che bello sarà vederlo in maglia Tricolore, qui parliamo di un campione di romanticismo sulle strade patrie. Parliamo del ventiquattrenne isrealiano Guy Sagiv che in fondo alla gara Nazionale, sull'ultima salita di un percorso condiviso dalle prove mashile e femminile, ha raggiunto la fidanzata Omer Shapira baciandola sulle labbra prima di alzare le braccia al traguardo.

Il nuovo campione nazionale israeliano Guy Sagiv del Team Israel Cycling Academy ha partecipato al Giro d'Italia 2018, chiudendolo al 141° postoGetty Images

Guy Sagiv e Omer Shapira erano in fuga e sono entrambi i nuovi campioni nazionali israeliani: per la cronaca, Sagiv ha battuto i compagni di squadra Omer Goldstein e Guy Niv della della Israel Cycling Academy, interrompendo il biennio di Roy Goldstein in maglia di campione nazionale.

Un gesto, quello del bacio, che ricorda Victor Campenaerts salito già alle cronache del Giro del centenario prima di diventare primatista dell'Ora: nel corso della crono del Sagrantino, infatti, lo specialista belga s'aprì il body per chiedere un appuntamento alla bella connazionale Carlien Cavens: Carlen Datens? E lei disse sì.

Victor Campenaerts e il suo invito durante la crono del Giro d'Italia 2017Imago

Azione della settimana: Valverde (anche) re di Spagna

Quando Alejandro Valverde non sarà più campione del mondo, destinato a cedere a un velocista la maglia iridata nello Yorkshire, saprà consolarsi col titolo di campione nazionale spagnolo e annessa maglia reale. A 39 anni infatti, a Murcia, l'Embatido ha vinto per la terza volta il titolo battendo in volata Luis Leon Sanchez.

Foto della settimana: Filippo Ganna Tricolore

Tre volte campione del mondo su pista nell'inseguimento, Filippo Ganna diventa a Bedonia, in provincia di Parma, campione italiano a cronometro su strada battendo, per 52 centesimi di secondo, Alberto Bettiol e il terzo classificato Alessandro De Marchi.

Filippo Ganna è il nuovo campione italiano a cronometro: ha battuto a Bedonia, in provincia di Parma, Alberto Bettiol e Alessandro De MarchiImago

Dato della settimana: da Formolo all'"altro Sagan"

La Bora Hansgrohe colleziona 5 successi in un giorno coi titoli nazionali di Davide Formolo (Italia), Sam Bennett (Irlanda), Patrik Conrad (Austria), Maximilian Schachmann (Germania) e Juraj Sagan, non il fratello Peter, in Slovacchia. Aggiungiamoci il successo a cronometro di Maciej Bodnar in Polonia e fanno 33 successi stagionali per la squadra tedesca di Peter Sagan che al Tour de France, dopo anni in maglia iridata o nazionale, indosserà per la prima volta una divisa "ordinaria".