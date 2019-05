Il corridore della settimana: Primoz Roglic getta la maschera e punta dritto al Giro

L’abbiamo conosciuto tre anni fa al Giro d’Italia, ma a fari spenti, quando vinse la crono dei vini a Greve in Chianti. Sottotraccia perché quel giorno Brambilla difese contro il tempo la maglia rosa per un secondo, mentre un solo centesimo costò al cronoman sloveno il prologo Rosa (contro Dumoulin) sulle strade olandesi. Pioveva nel Chianti Classico e ha piovuto molto su questo Tour de Romandie che ha premiato un corridore dominante, Primoz Roglic, capace di vincere su ogni traguardo: dagli arrivi in salita alla crono finale. Con i suoi due successi al Tour de France, una passione per la corsa di testa e l’ardente vittoria della Tirreno-Adriatico, Roglic era ed è un punto di riferimento del ciclismo… Con una storia già piuttosto nota ma ancora una volta da raccontare.

Il numero Primoz dagli sci al ciclismo

Sloveno trasformista, ex-atleta nordico, ottimo cronoman, grande scalatore, tenace attaccante. Era un saltatore con gli sci nel paese di Primoz Peterka e Peter Prevc (vincitori sloveni del Quattro Trampolini), campione del mondo juniores nel 2007. Professionista invece sui pedali dal 2013, Primoz è salito in bici a 24 anni e del salto con gli sci ha applicato su due ruote le regole dell'aerodinamica: quando la solitudine dei numeri primi fonde la tecnica di ogni corridore con la sezione residua della resistenza.

Ginevra: Primoz Roglic è il vincitore del Tour de Romandie con terzo successo di tappa a cronometro.Getty Images

Nella sua breve carriera, abbiamo perso il conto dei suoi attacchi dimenticandoci di certe cadute per distrazioni, che Roglic (trent’anni a ottobre) non ha più. Lui che ha infiammato i Due Mari su ogni salita ed è diventato un grande scalatore, come di slancio prima del grande salto, alzando il tiro per staccare gli avversari..

Roglic ha vinto 28 corse di cui 4 in stagione, dall’UAE Tour alla tripletta del Romandia, più la classifica generale della Tirreno-Adriatico. Il suo capolavoro l’ha segnato sul Galibier quando, due ani fa, vinse il tappone del Tour de France in fuga solitaria. Scommettiamo che sarà un grande protagonista anche dell'imminente Giro d'Italia e pure la maglia gialla, in Romandia, gli stava piuttosto bene.

Il commento di Riccardo Magrini

"Roglic è forte. Potrebbe bastare così. È impressionante per ciò che ha fatto in questa prima parte di stagione. Non mi ricordo una simile continuità di risultati: ha fatto tre corse e le ha vinte tutte. Al Romandia ha avuto una gamba superiore, tant’è che come peggior piazzamento ha fatto terzo. È un corridore in continua evoluzione che s’è approcciato al ciclismo, se vogliamo, in maniera un po’ casuale. Oggi invece è certamente tra i 6 favoriti del Giro d’Italia: potrebbe essere la prima maglia rosa vincendo il prologo di San Luca e, più in generale, a cronometro non regalerà molto a Dumoulin. L’incognita di Roglic è stata fin qui la terza settimana, però la sua conduzione di gara non è più assennata, ha trent’anni e la giusta maturità per vincere un grande giro. (Riccardo Magrini)"

Azione della settimana: giallo Romandia

Delle tre tappe vinte al Romandia - a La Chaux de Fonds, Torgnon e Ginevra - spicca la seconda al freddo delle Alpi svizzere con uno scatto, netto e potente, nell’ultimo chilometro: rispondendo prima a Buchmann e in rilancio su Michael Woods, battendo Rui Costa e Geraint Thomas. Occhio alle condizioni, fredde e piovose, della settimana romancia: «Anche Roglic - il più temprato, che viene dagli sport invernali – faceva colpetti di tosse e in linea generale è un problema che tutti possono trascinarsi al Giro». Lo dice Magrini e Viviani, ritiratosi per influenza, ne sa qualcosa.

Foto della settimana: Team Ineos al debutto

Chris Froome al Tour de Yorkshire e Geraint Thomas al Giro di Romandia hanno debuttato in maglia Ineos chiudendo, almeno visivamente, un decennio di trionfi targati Sky.

La prima settimana del Team Ineos (ex-Sky) con i campioni del Tour de France Geraint Thomas e Chris Froome.Getty Images

Dato della settimana: c'è un cambio generazionale?

Cosa cambierà nel passaggio dal Team Sky a Ineos? Solo il nome e mezzo colore (rosso) di maglia perché Dave Brailsford e i suoi direttori sportivi restano saldi alla guida tecnica dello squadrone del Tour de France. Tant’è, però la prima corsa a tappe vinta dal nuovo sponsor è ad opera del giovane Chris Lawless, inglese classe 1995, vincitore “di casa” nello Yorkshire.