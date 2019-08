Il corridore della settimana: Remco Evenepoel al battesimo classico

Sabato Remco Evenepoel, domenica Elia Viviani. Il belga, con le stimmate del prossimo fenomeno del ciclismo mondiale, diventa il terzo corridore più giovane nelle classiche a 19 anni e 190 giorni, il primo Duemila a vincere una corsa World Tour e perlopiù al debutto: meglio di lui Victor Fastre, vincitore della Liegi-Bastogne-Liegi a diciotto anni nel 1909, e Georges Ronnse sempre alla Doyenne, nel 1925, a 19 anni e 3 mesi. Più giovane del grande Rik Van Steenbergen (Fiandre 1944), di Eddy Merckx ventenne alla sua prima Milano-Sanremo, Di Hinault a Sarthe o Anquetil al GP Nazioni.

Elia Viviani ha invece vinto la Prudential RideLondon sul prestigioso traguardo di Buckingham Palace, che premia lo sprinter più veloce della corsa cittadina londinese. L'ha fatto schivando i guai con l'astuzia del pistard e scegliendo la ruota giusta di Michael Mørkøv in uscita dall'ultima curva per lanciarsi nella lunga volata: Sam Bennett replica ma lo sprint di Viviani è già vincente per il suo ottavo successo stagionale. Già di Cavendish, Demare, Boonen, Kristoff e Pascal Ackermann, la RideLondon non può mancare nel palmares delle ruote più veloci del mondo.

Remco Evenepoel, il nuovo Merckx

Remco Evenepoel è nato il 25 gennaio 2000 e fino a tre anni fa faceva il calciatore - cresciuto nell’Anderlecht, tre stagioni in Olanda al PSV Eindhoven, Nazionale belga Under 15 e Under 16 - poi ha corso la mezza maratona di Bruxelles in 1h16 e infine s'è messo a pedalare - sulle orme di papà Patrick, professionista negli anni Novanta - macinando successi nelle categorie juniores (25 solo nel 2018) fino ai titoli iridati di Innsbruck sia in linea che a cronometro. Agli Europei di Glasgow era stato in fuga per 90 chilometri, rifilando 9’45 di distacco al secondo. Ai Mondiali di Innsbruck, caduto in gruppo con una ruota da buttare, ha rimontato oltre 2 minuti con una straordinaria prova di forza, da solo, come in una cronoscalata, saltando tutti sulla salita di Igls. Ecco perché Evenepoel ha saltato l’under 23 - avrebbe dovuto correre per la Hagens Berman-Axeon, formazione americana guidata proprio da Axel Merckx, figlio di Eddy - ingaggiato dalla corazzata Deceuninck-QuickStep di Patrick Lefevere: un Wolfpack che vince a ogni latitudine custodendo il suo cucciolo di campione.

Prima della Clásica San Sebastián, la rivelazione italiana di Remco Evenepoel è giunta a Cormons, nella 3a tappa dell'Adriatica-Ionica, però è stato giovedì 13 giugno il giorno della sua prima vittoria da professionista, sognando Merckx, a Zottegem. Siamo nelle Fiandre, dove batte il cuore del ciclismo, a 32,4 chilometri dalla nativa Schepdaal e accade al Giro del Belgio con un’azione da “signorino delle classiche”, dalla fuga iniziale all’arrivo in solitaria. S’era già distinto vincendo l’Hammer-Limburg, una prova a squadre, pochi giorni prima con la sua Deceuninck-QuickStep: arriva sulle strade natie il primo di una probabilissima lunga serie di successi del piccolo Merckx. Eddy conquistò 286 corse in carriera e la prima a Vilvoorde, nel Brabante Fiammingo, l’11 maggio 1965. Anche lui così vicino a casa, anche il più grande di sempre a diciannove anni.

Remco Evenepoel della Deceuninck Quick-Step festeggia sul podio della Clásica San Sebastián con il tipico basco del vincitore.Imago

Azione della settimana: l'attacco di Evenepoel

L'azione della settimana nasce sulla salita di Murgil Tontorra, a 20 chilometri da San Sebastián, quando Remco Evenepoel a mani alte sul manubrio e spalle a pendolo, insomma alla belga, scatta su un tornante che sfiora il 20% di pendenza e fa il vuoto in progressione, resistendo al contrattacco di due signori delle classiche come Greg Van Avermaet campione olimpico e l'iridato Alejandro Valverde. Pensare che sull'ascesa precedente di Mendizorrotz, tra i forcing della Movistar, Remco aveva preso le borracce in ammiraglia per Enric Mas e compagni.

Foto della settimana: Viviani si prende Londra

Elia Viviani della Deceuninck Quick Step vince in volata la Prudential RideLondonGetty Images

Dato della settimana:

Nella settimana che segue il Tour de France di uno straordinario Julian Alaphilippe e il tris del Wolfpack all'Adriatica Ionica, la Deceuninck Quick Step domina un altro weekend con i successi numero 53, di Remco Evenepoel alla Clásica San Sebastián, e 54 (Elia Viviani alla RideLondon) di una stagione semplicemente spettacolare.