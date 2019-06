Il corridore della settimana: Remco Evenepoel alla prima da grande, come Merckx

Save the date. Giovedì 13 giugno 2019: il giorno della prima vittoria da professionista di Remco Evenepoel, sognando Merckx, il nuovo fenomeno del ciclismo mondiale. Succede a Zottegem e siamo nelle Fiandre, dove batte il cuore del ciclismo, a 32,4 chilometri dalla nativa Schepdaal. Accade al Giro del Belgio (Baloise Belgium Tour) con un’azione da “signorino delle classiche”: in fuga fin dalle prime fasi della seconda tappa, all’arrivo in solitaria con oltre mezzo minuto di vantaggio sul compagno di team Fabio Jakobsen.

Di domenica, nonostante una caduta nel finale, arriva invece l'ultima classifica generale del Giro del Belgio. S’era già distinto vincendo l’Hammer-Limburg, una prova a squadre, pochi giorni fa con la sua Deceuninck-QuickStep: arriva sulle strade natie il primo di una probabilissima lunga serie di successi del piccolo Merckx. Eddy conquistò 286 corse in carriera e la prima a Vilvoorde, nel Brabante Fiammingo, l’11 maggio 1965. Anche lui così vicino a casa, anche il più grande di sempre a diciannove anni.

Remco Evenepoel principe del Belgio

Remco Evenepoel è nato il 25 gennaio 2000 e fino a tre anni fa faceva il calciatore - cresciuto nell’Anderlecht, tre stagioni in Olanda al PSV Eindhoven, Nazionale belga Under 15 e Under 16 - poi ha corso la mezza maratona di Bruxelles in 1h16 e infine s'è messo a pedalare, macinando successi nelle categorie juniores (25 solo nel 2018) fino ai titoli iridati di Innsbruck sia in linea che a cronometro. Agli Europei di Glasgow era stato in fuga per 90 chilometri, rifilando 9’45 di distacco al secondo. Ai Mondiali di Innsbruck, caduto in gruppo con una ruota da buttare, ha rimontato oltre 2 minuti con una straordinaria prova di forza, da solo, come in una cronoscalata, saltando tutti sulla salita di Igls. Ecco perché Evenepoel ha saltato l’under 23 - avrebbe dovuto correre per la Hagens Berman-Axeon, formazione americana guidata proprio da Axel Merckx, figlio di Eddy - ingaggiato dalla corazzata Deceuninck-QuickStep di Patrick Lefevere: un Wolfpack che vince a ogni latitudine custodendo il suo cucciolo di campione.

Video - Prima vittoria da professionista per Remco Evenepoel: il belga arriva in solitaria a Zottegem 02:35

Azione della settimana: il bis di Wout van Aert

È stata una settimana fittissima di ciclismo. L’incidente di Chris Froome che dovrà saltare il “suo” Tour ma intanto, da un letto d’ospedale, mette in bacheca la Vuelta a España 2011 per la squalifica di Cobo. Il ritorno al successo di Julian Alaphilippe sulle strade del Delfinato (11° stagionale più maglia a pois) e quelle impressionanti vittorie, sempre al Critérium, di Wout van Aert. Tra Mathieu van der Poel e Remco Evenepoel, ecco l’ex fenomeno del ciclocross (triplice campione del mondo) “farsi strada” sia a cronometro che in volata, da Roanne a Voiron. Ci aveva già convinto in Italia - terzo alla Strade Bianche, galeotto un suo forcing alla Milano-Sanremo, nell’ultimo chilometro contro Trentin - e nelle sue classiche, dalle Fiandre a una Roubaix di splendido sacrificio: i suoi successi al Delfinato sono allora le azioni della settimana, di buon auspicio per il Tour de France.

Video - Van Aert mette in fila Bennett e Alaphilippe a Voiron: Adam Yates resta leader al Delfinato 02:14

Foto della settimana: dedicata a Chris Froome

Dedicata a Chris Froome perché il suo mezzo busto al Delfinato, con la nuova maglia del Team Ineos, sarà l’ultimo per quest’anno. Vincitore di 4 Tour de France, il campione britannico non ci sarà alla Grande Boucle per la frattura del femore, del gomito destro, dello sterno e della 7a vertebra cervicale, contro un muro durante la ricognizione della crono del Dauphiné. È successo a Roanne, in rue Durantet e con lui c'era Woet Poels, poi vincitore della tappa regina di Les Sept Laux-Pipay.

Il 2019 di Chris Froome si ferma al Giro del Delfinato: fatale al britannico una caduta in ricognizione della crono di Roanne.Getty Images

Dato della settimana: Fuglsang come i campionissimi

Eddy Merckx nel 1971. Bernard Hinault nel 1977. Alejandro Valverde nel 2008. Jakob Fuglsang è in buona compagnia fra coloro che hanno vinto la Liegi-Bastogne-Liegi e il Giro del Delfinato nello stesso anno... E così spesso accade che il campione del Dauphiné sia poi lo stesso della Grande Boucle: è successo a Bradley Wiggins nel 2012, a Froome per tre volte e l'anno scorso a Geraint Thomas.