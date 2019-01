Il Giro d'Italia fa causa a Mercogliano: il Comune non ha pagato 80mila euro

Il 12 maggio 2018 l’ottava tappa del Giro d’Italia si concluse a Montevergine di Mercogliano, con uno spettacolare arrivo in salita in cui vinse in solitaria l’ecuadoregno Richard Carapaz, con un attacco nel finale che soprese il gruppo dei migliori. Ora quella frazione è tornata agli onori della cronaca per una disputa economica tra comune e organizzatori.

Secondo quanto riportato da Tuttobiciweb, RCS Sport ha citato in giudizio il Comune di Mercogliano perché l’ente non avrebbe pagato gli 80mila euro che erano stati concordati tra le parti per ospitare la tappa. Il sindaco Massimiliano Carullo e l’assessore allo sport Carmine Dello Russo dovranno presentati al Tribunale di Avellino il prossimo 2 aprile per rispondere delle accuse.

