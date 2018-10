Vincenzo Nibali sale di condizione e spera per il Giro di Lombardia, non ci sarà Alaphilippe

Vincenzo Nibali ci crede, il sogno di conquistare il terzo Giro di Lombardia in carriera è possibile. Il 33enne siciliano dopo essersi imposto in solitaria nel 2015 e nel 2017, proverà a ripetersi in questa 112a edizione, con la possibilità di chiudere con una grande vittoria una stagione molto sfortunata.

Nelle ultime corse disputate, lo Squalo ha dato segnali positivi, dimostrando una condizione in crescita. Al Giro dell’Emilia il capitano della Bahrain Merida ha infatti corso sempre davanti nelle fasi calde, chiudendo poi all’8° posto. Il siciliano ha realizzato una prestazione brillante anche alla Tre Valli Varesine, mettendosi in evidenza nella parte finale con diversi scatti, fino al 20° posto finale.

Al Giro di Lombardia, Nibali troverà il terreno ideale per tornare grande protagonista. La Classica delle foglie morte è una corsa che conosce bene: sugli strappi finali potrà davvero fare la differenza, piazzando uno dei suoi attacchi decisivi e sorprendenti, come già fatto nella Milano-Sanremo. Lo Squalo è quindi pronto a dare battaglia e lottare per la vittoria sabato. Un’occasione per lasciare il segno e mettersi alle spalle il calvario post Tour de France, per poter ripartire alla grande e dimostrare ancora una volta di essere un campione unico.

L’avversario di turno sarà Alejandro Valverde, fresco vincitore della maglia iridata ad Innsbruck, e più in generale tutti i big visti alla prova ai Mondiali austriaci. Non ci sarà invece Julian Alaphilippe che ha dichiarato forfait per la prova di domenica, con arrivo a Como, chiudendo difatti la sua stagione.