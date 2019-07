Il Giro di Lombardia non cambia pelle: si arriva a Como per il terzo anno di fila

Il Giro di Lombardia si ripete. Secondo quanto anticipato da La Provincia, l'accordo tra RCS, Comune di Como e CentroCantù ha definito il percorso della Classica delle foglie morte 2019, in programma sabato 12 ottobre. Confermate la partenza da Bergamo e il traguardo a Como, che sarà teatro d'arrivo per la terza volta di fila e la 35esima nella storia centenaria di questa corsa. La gara affronterà i suoi passaggi più simbolici: Ghisallo, Muro, Colma di Sormano e Civiglio. Rispetto al 2018 torna il "dente" della Valfresca, ultima difficoltà altimetrica prima del traguardo e messa "fuori causa" da una frana lo scorso anno.

Video - Thibaut Pinot in trionfo a Como, Nibali si prende il secondo posto da campione: rivivi il finale 01:01

L'ultima volta fu un giorno di gloria per Thibaut Pinot, l'uomo più in forma, che fiaccò la resistenza (nell'ordine) di Roglic, Bernal e del nostro Vincenzo Nibali per arrivare tutto solo a Como. Come andrà quest'anno?