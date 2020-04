Ciclismo

Il Magro racconta i rulli: storia e funzionalità di questo strumento

I corridori professionisti ma anche tantissimi amatori stanno usando i rulli in un periodo in cui non si può uscire di casa come prima. Riccardi Magrini, nella seconda puntata di "Ciclismo a 150 centimetri", ci parla delle origini a fine '800 di questo strumento, della sua esperienza personale e delle tecnologiche funzionalità di cui è dotato.