Il patron Zanetti della Trek-Segafredo annuncia: "Ho preso Vincenzo Nibali"

Terminato il Giro d’Italia, Vincenzo Nibali guarda al Tour de France riflettendo sul da farsi. La Corsa Rosa, conclusa in seconda posizione alle spalle del sorprendente ecuadoriano Richard Carapaz, è stata logorante dal punto di vista fisico e mentale, pertanto ritrovare le energie in vista della Grande Boucle non sarà affatto semplice. Tuttavia alcune novità importanti riguardanti lo Squalo ci sono.

Si parla di futuro e l’effetto a sorpresa non c’è. Come era stato già detto alcune settimane fa, il sodalizio tra la Bahrain-Merida e Nibali era destinato a terminare e oggi Massimo Zanetti, patron della Trek-Segafredo, ha annunciato l’accordo con il corridore siciliano, in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. Il contratto è un biennale fino al 2021: “Ho preso Vincenzo Nibali. L’ho voluto fortissimamente e finalmente ce l’ho fatta. È bravo e buono, come tutti i campioni. Il campione è così: modesto, non se la tira, perché non deve dimostrare nulla a nessuno. Quando uno non vale niente, invece, è una mezza calza ma crede di essere chissà chi. Vincenzo è il migliore che ha l’Italia e uno dei top al mondo. Ho notato che tutti i corridori, anche se sembra un paradosso, hanno bisogno di un patron, del ‘papà’. Ora le squadre sono più internazionali, hanno tanti dirigenti, ma quello che ci vuole è il rapporto familiare. Qui Nibali troverà tutto questo e gli costruiremo un team di alto livello attorno“, ha dichiarato Zanetti. L’ufficialità della notizia arriverà dopo il 1° agosto, data stabilita dalle norme UCI per tali trasferimenti, ma ormai il nuovo progetto è svelato e ovviamente Enzo sarà il riferimento di uno squadrone che potrà supportarlo in vista di quel che sarà.

