Dal terzo Lombardia di Cunego (2008), solo Nibali aveva vinto i Monumenti ma sempre in Italia, tra foglie morte (2015 e 2017) e Milano-Sanremo (2018). Oggi invece, col trionfo di Bettiol al Giro delle Fiandre e il secondo posto di Formolo alla Liegi-Bastogne-Liegi, l'Italia ha un futuro anche tra pavé e côtes. Succede fra i successi della Deceuninck Quick-Step di Gilbert e Alaphilippe e quelli del Team Astana di Jakob Fuglsang, corridori e squadre dominanti di questa primavera classica e del ciclismo dei primati.

Alberto Bettiol: 10

Il successo al Giro delle Fiandre, vincendo la prima corsa della carriera sul traguardo più famoso del mondo, con un attacco da signore delle classiche sul mitico Kwaremont, vale una laurea all’università del ciclismo. Senza lode perché, c’erano certe aspetttative da grandi poteri e derivanti responsabilità, Bettiol non lascia un segno sulle Ardenne, però aveva già fatto grandi cose prima della Ronde e del suo giorno indimenticabile.

Video - Il capolavoro di Alberto Bettiol: prima vittoria in carriera al Giro delle Fiandre 01:02

Philippe Gilbert: 9

Dal primo trionfo di Bettiol all’ultimo Monumento di chi aveva già vinto tutto: con la massima impresa della Parigi-Roubaix, Philippe Gilbert completa un palmares classico che mancava dai tempi di Merckx e De Vlaeminck, perché il vallone è solo il sesto nella storia del ciclismo, e sono tutti belgi, a vincere Fiandre (2017), Roubaix e Liegi-Bastogne-Liegi (2011). Da aggiungere i due Lombardia (2009 e 2010) e dire che dovrebbe essere un gregario di lusso della Deceuninck, invece Gilbert è un campione immenso che corre sulla strada dei miti.

Sono 5, e sono tutti belgi, gli unici corridori ad aver vinto il Giro delle Fiandre, la Parigi-Roubaix e la Liegi-Bastogne-Liegi.Getty Images

Mathieu van der Poel: 9

Figlio di Adrie, nipote di Poulidor, Mathieu van der Poel ha le stimmate del campione e i geni del fuoriclasse. Da iridato del ciclocross ad astro nascente del ciclismo su strada, il giovane olandese vince Dwars door Vlaanderen, Freccia del Brabante e Amstel Gold Race, ma il suo primo capolavoro è la superba rimonta al Fiandre, in solitaria, dopo una rovinosa caduta. Quando non si vede è perché correndo per una continental, la Corendon Circus, non c’è, ma già quando tutti sanno che van der Poel è un predestinato.

Julian Alaphilippe: 8

Julian re d’Italia è un corridore modernissimo che domina Strade Bianche e Milano-Sanremo, delega il pavé (a Gilbert), parte per le Ardenne e vince per il secondo anno consecutivo la Freccia-Vallone. Fosse un “semplice campione” sarebbe da pieni voti e baci accademici, però essendo destinato a diventare il corridore dell’anno, magari uno dei più forti di sempre, citiamo anche le sconfitte del Brabante e all'Amstel Gold Race (per mano di van der Poel) e la resa di Liegi. Scusate solo il voto provocatoriamente basso.

Video - Volata perfetta di Julian Alaphilippe: il Moschettiere vince la sua prima Milano-Sanremo 01:16

Jakob Fuglsang: 8

Vincere la Liegi-Bastogne-Liegi dopo una carriera da gregario, decisivo per Nibali al Tour del 2014 e al Giro del 2016. Dominare una Doyenne dopo aver sfidato Alaphilippe su tutti i traguardi, classici e non, deve avere un gusto buonissimo. Jakob Fuglsang è il simbolo di una squadra, l’Astana, in semplice stato di grazia e la Liegi il premio per chi non molla mai, rovesciando un finale da secondo con grande merito a ultimo trionfatore della Decana delle classiche. Bravissimo.

L’altra Italia del Nord: 7

Non è vero che al Nord siamo finiti. Non è vero che non ci sono più specialisti, che non vinciamo più le classiche e siamo solo un popolo di scalatori. Intanto nessun paese dal 2013 ha fatto meglio dell’Italia nei Monumenti e il quarto è di Bettiol al Fiandre, poi ci sono Matteo Trentin che per poco non vince la Sanremo, Diego Ulissi che fa terzo (dietro a due mostri) alla Freccia-Vallone e Davide Formolo secondo alla Liegi. Era il periodo più difficile per il ciclismo nostrano che invece ne esce alla grande: se solo avessimo una squadra World Tour perché a numero di concorrenti sì che siamo ai minimi termini.

Vincenzo Nibali: 6

L’amore che Nibali prova per la Liegi, che corre da quando ha vent'anni, e la sua dedizione a Sanremo da campione in carica sono esemplari. Vincenzo pedala con la bonaccia del campione e il corridore di chi sa sa di non poterle vincere. Non quest’anno che è tornato a cerchiare il Giro d’Italia, eppure Nibali è ottavo sia in Italia, fra gente innamorata del suo fuoriclasse, che alla Doyenne. Semplicemente grazie.

Greg Van Avermaet: 5

La sua classe ci manca e fin dalla sua amata Strade Bianche si capisce che questa, per lo specialista van Avermaet, non sarà una grande stagione. In fondo fa tutte le grandi classiche e si piazza sempre, però infine il miglior risultato è un decimo posto al Fiandre: troppo poco per chi di recente ha vinto Olimpiadi e la Parigi-Roubaix.

Alejandro Valverde: 5

A 39 anni appena compiuti, Alejandro Valverde vuole portare la maglia iridata dappertutto e per questo, dopo un bel settimo posto a Sanremo, ci strabilia l’ottavo al debutto sul pavé del Fiandre. Peccato che poi abdichi così dalle Ardenne, a testa bassa sul suo Mur de Huy e ritirandosi dalla Liegi che vinse 4 volte. Non più Embatido ma pur sempre campione del mondo.

Peter Sagan: 4

È il grande deluso della stagione classica perché, appurata la maledizione Sanremo, si stacca dai migliori sia al Fiandre che alla Roubaix ed è emblematica la sua resa sul pavé che lo consacrò un anno fa. Inoltre, le sue prime corse sulle Ardenne aprono la crisi del Nord di un campione assoluto perché, fuori dall’Amstel e dalla Freccia-Vallone, Sagan rinuncia alla Liegi intravedendo le prime salite della comunque già immensa carriera.

Peter Sagan in difficoltà al Giro delle Fiandre: proprio la Ronde - vinta il giorno di Pasqua nel 2016 - è stata la sua prima Classica Monumento.Getty Images

Team Sky: 4

Il team britannico domina il Tour of the Alps, che guarda caso è l'antipasto dei grandi giri, con due scalatori emergenti (Pavel Sivakov e Tao Geoghegan Hart) ma qui parliamo di classiche e non ci sono segni neri oltre al solito Kwiatkowski, terzo alla Milano-Sanremo, e a Wout Poels decimo, da ex campione, alla Liegi. Gianni Moscon - nota dolente dell'Italia del Nord, complice una brutta caduta a inizio anno - non si vede mai sul pavé delle Fiandre ed è stata l'ultima volta della Sky nei Monumenti, perché dal vicino Tour de Yorkshire si chiamerà Team Ineos aprendo una nuova era... Delle corse a tappe.