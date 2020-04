Incontro tra il ministro Spadafora e la Federazione: stop agli allenamenti dei professionisti

Una situazione decisamente complicata quella che si sta vivendo nel nostro Paese. L’emergenza Covid-19 ha costretto gli italiani a sacrifici enormi e la quarantena imposta dal Governo per fronteggiare la pandemia è lòontana dalla sua conclusione. Queste sono le indiscrezioni che filtrano da Palazzo Chigi.

Fatta questa premessa, ci si chiede come e quando gli sportivi anche professionisti potranno riprendere le loro attività e i loro allenamenti. Ebbene, in un incontro in videoconferenza tra il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, il presidente della Federciclismo Renato Di Rocco e il direttore generale della citata FCI Paolo Pavoni è stato deciso che: "Alla richiesta di autorizzare l’allenamento per gli atleti professionisti, donne e fuoristrada di alto livello, il ministro ha chiesto di avere pazienza, invitando tutti i tesserati a rimanere a casa ancora per il mese di aprile”, si apprende dal sito della Federazione.

Di Rocco ha poi evidenziato le problematiche economiche relative al movimento e da questo punto di vista Spadafora ha sottolineato che:

" Il Governo è impegnato a varare ulteriori misure di sostegno all’attività di base, promozionale e dilettantistica, ricordando quanto fatto finora con la costituzione del Comparto Liquidità del Fondo di Garanzia presso l’Istituto del Credito Sportivo e più in generale con il Decreto Liquidità. "

