Kennaugh interrompe la carriera a causa di "problemi mentali"

Il britannico Peter Kennaugh, campione olimpico di ciclismo su pista nel 2012 a Londra, sta interrompendo la sua carriera a causa di "persistenti problemi di salute mentale", ha riferito il suo team, Bora. Il 29enne Kennaugh corre dal 2018 per la squadra tedesca, guidata dallo slovacco Peter Sagan, dopo aver gareggiato per la maggior parte della sua carriera nel team Sky. "Il team supporta Peter nella sua decisione e ha convenuto che questo fosse il modo migliore per assicurarsi che la sua salute possa migliorare nel prossimo futuro", ha detto Bora in una nota. Questa "pausa indefinita", secondo il comunicato, lascia la porta aperta per un ritorno.

"Gli auguriamo ogni successo nel suo viaggio di recupero e non vediamo l'ora che torni al ciclismo professionistico", ha dichiarato Ralph Denk, manager di Bora. "Auguro alla squadra buona fortuna per il resto della stagione", ha detto Kennaugh, citato dal suo allenatore.

Il britannico è vincitore del Giro d'Austria nel 2014 e campione della Gran Bretagna due volte (2014 e 2015). Originario dall'Isola di Man, come Mark Cavendish, ha seguito la strada intrapresa da molti ciclisti britannici, partendo prima dalla corsa su pista (inseguimento nel campionato del mondo nel 2012, campione olimpico nella stessa specialità lo stesso anno) prima di dedicarsi alla strada. Ha partecipato a due dei vittoriosi Tour de France di Chris Froome nel 2013 e nel 2015. La sua ultima apparizione in gruppo è stata il 2 marzo, al Tour degli Emirati Arabi Uniti.