L'impresa di Omar Di Felice: attraversare il deserto del Gobi e l'emergenza Coronavirus in bici

Omar Di Felice, campione di ultracycling, ha raccontato la sua ultima impresa su Repubblica: una traversata del Gobi in bicicletta salvo poi venir bloccato dalle autorità mongole a causa del Coronavirus.

Il deserto del Gobi è una delle distese più inospitali e suggestive sul pianeta. Al posto della sabbia c’è roccia fine e dura, e d’inverno le dune si ricoprono di neve e ghiaccio.

Messner lo ha fatto in piedi in primavera, ma aveva detto che in inverno sarebbe stata una pazzia.

È proprio in questa landa desolata che il campione di ultracycling Omar Di Felice ha voluto realizzare la sua ennesima impresa: una traversata del deserto in solitaria, accompagnato da una bici, una tenda e poco altro.

Ho dormito quasi sempre in tenda. Una notte mi hanno ospitato nel retro di un piccolo supermercato, un'altra volta ho trovato un ostello, di fatto una stanzetta con una stufa…

Ha raggiunto la capitale mongola di Ulan Bator il 24 febbraio, per poi intraprendere una pedalata di 2000 km il 3 marzo. Il Gobi è chiamato così dai mongoli per via delle condizioni estreme di vita che impone sulla sua popolazione rada e dispersa. In mongolo infatti, “Gobi” significa “luogo senz’acqua”.

Difficile trovare acqua potabile, raramente è calda, il bagno è all'esterno delle abitazioni, ma per me non è un problema.

Il silenzio del deserto tuttavia, non è riuscito a mascherare l’inquietudine di un periodo storico segnato dalla minaccia del Coronavirus. Una volta addentratosi nell’impresa, Omar si è sentito osservato più volte:

'A metà del percorso scatta il lockdown. Avevano trovato un francese sospetto positivo a 300 km da dove mi trovavo''.

Il viaggio di Omar è dunque interrotto prepotentemente dalle forze dell’ordine mongole, che secondo il ciclista italiano hanno ancora una prospettiva molto ristretta rispetto il fenomeno:

Per la Mongolia il virus è una cosa solo cinese e italiana. Mi intercetta una pattuglia di militari, con loro anche un'ambulanza. Non parlano una parola di inglese, voce alta, parole frequenti delle quali non ne colgo una. Ammetto che in quel momento l'ho vista brutta. Mi sono chiesto. E ora chissà che esami mi faranno? Per fortuna a pochi km c'era il mio unico punto di riferimento, la guida, che chiarisce. E il tampone a cui vengo sottoposto all'ambulatorio di Dalanzadgad, loro lo chiamano ospedale, tranquillizza me e gli altri.

Omar sarà costretto a sostare per 5 giorni, in balìa dei sospetti di medici e autorità mongole. Poi, il 16 marzo il via libera: il viaggio riprende, e una volta superata la fase più impervia del percorso, quella generata dal pregiudizio umano, Omar arriva alla tanto agognata meta.

Il momento più bello è quando i pastori mi hanno ospitato nelle loro tende. Abbiamo mangiato e bevuto vodka, molta…

Una bolla immanente di silenzio e pace sembra avvolgere Omar, mentre le pareti del mondo civilizzato crollano di colpo tra il chiasso schizofrenico dell’emergenza Coronavirus. Subito dopo l’impresa è tornato alla capitale ma la Turkish Airlines, suo sponsor, non può portarlo a casa: tutti i voli sono stati cancellati. Da lì, lontano dall’idea di ricalcare presto il suolo italiano, Omar se l’è cavata da solo, in una sorta di anarchia scandita dalle pedalate della sua bici. Percorre ancora qualche tratto in sella, e trova alloggio in un albergo. La speranza di imbarcarsi su un volo internazionale da Seul è vanificata. Volo cancellato, Omar è ancora bloccato in Mongolia. Ma la sua permanenza forzata non sembra turbarlo affatto:

La gente della Mongolia è splendida, se bussi ad una porta, anche di una casa isolata nel nulla, ti aprono e ti fanno entrare. E se sei straniero non fa differenza.

