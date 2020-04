L'UCI sospende il calendario fino al 1° giugno: rinviato il Giro del Delfinato

Dopo il tennis, anche il ciclismo chiude tutto... Almeno fino a giugno. Sì, il ciclismo infatti si dà un po' di tempo, dovendo capire le sorti del Tour de France. Inizialmente previsto dal 27 giugno al 19 luglio, si pensa ad una Grande Boucle - a porte chiuse - tra fine luglio ad inizio agosto, sfruttando l'assenza dei Giochi Olimpici.

Tutto è ancora in divenire, considerando che bisognerà conoscere la situazione sanitaria della Francia a giugno e, soprattutto, la possibilità dei corridori di allenarsi durante le prossime settimane.

Intanto, si chiude tutto, compreso il Giro del Deflinato (inizialmente previsto dal 31 maggio al 7 giugno) che da sempre ha avuto la funzione di preparazione al Tour de France. Si parla, per adesso, di rinvio. Dovesse corrersi il Tour a fine luglio, il Delfinato potrebbe svolgersi proprio ad inizo luglio (a porte chiuse) come preparazione dei corridori che non si sono allenati in Primavera.

Quando si potrà riprendere? Di sicuro non prima del 10 giugno, giorno di partenza del Giro della Corea del Sud (possibile) e il Giro del Belgio (improbabile). Cancellato quindi il Giro di Romandia e la Eschborn-Frankfurt, mentre per il Giro di Svizzera ci dovremo accontentare della versione virtuale (i DETTAGLI).