La Bahrain Merida annuncia l'ingaggio di sei nuovi atleti

La Bahrain Merida ha annunciato l’ingaggio di sei nuovi ciclisti per il 2020: Pello Bilbao, Eros Capecchi, Marco Haller, Scott Davies, Kevin Inkelaar e Rafael Valls faranno parte del team con licenza World Tour. Non solo, voci sempre più insistenti, riportate da CyclingNews.com, indicano in Mark Cavendish un altro possibile arrivo.

La Bahrain Merida si cautela così dopo gli addii di Vincenzo Nibali e Rohan Dennis, oltre alla scelta di non rinnovare il contratto a Domenico Pozzovivo, in vista del 2020. Questi sei nuovi arrivi si aggiungono a quelli già annunciati qualche tempo fa di Wout Poels e Mikel Landa.

Così il DG, Brent Copeland: “Siamo entusiasti del fatto che questi sei ciclisti si uniranno al team e faranno parte del futuro assieme a Rod Ellingworth e McLaren“.

