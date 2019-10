La Bahrain-Merida non rinnova il contratto a Domenico Pozzovivo

Domenico Pozzovivo dovrà trovarsi una squadra in vista dell’anno agonistico 2020. La Bahrain-Merida ha deciso, infatti, di non rinnovare il contratto al corridore lucano (fonte: La Gazzetta dello Sport), costretto a considerare una soluzione alternativa per la stagione prossima.

Il ciclista italiano, protagonista di una brutta caduta nel mese di agosto mentre si stava preparando alla Vuelta a España 2019 e dalla quale sta cercando di riprendersi, dovrà quindi armarsi di ulteriore forza per avere una chance con colori diversi. Classe ’82, Pozzovivo è senza dubbio tra i migliori scalatori che ci siano in gruppo e il suo apporto è stato spesso fondamentale per i capitani della propria compagine, uno su tutti Vincenzo Nibali. E’ ovvio che le sue condizioni fisiche siano il vero punto di domanda ed evidentemente il team si è visto costretto a prendere tale decisione. A questo punto sul futuro del ciclista del Bel Paese non mancano le incertezze.