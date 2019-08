La brutta storia di Davide Cimolai: lasciato dalla moglie con una telefonata al Giro d'Italia

Davide Cimolai, velocista della Israel Cycling Academy, ha chiuso il Giro d'Italia in 130° posizione, a più di cinque ore dal vincitore, Richard Carapaz, e non si è mai piazzato oltre il quinto posto in una singola tappa, miglior risultato ottenuto sul traguardo di Novi Ligure. Già, non è stata una Corsa Rosa semplice per un corridore che è stato lasciato dalla moglie con una telefonata durante il secondo giorno di riposo. Ecco il riassunto della sua storia, raccontata a Giulia De Maio sulle pagine di tuttobiciweb.

Un Giro d'Italia cominciato male

" Mi ero sposato a ottobre, perché ci credevo davvero tanto, ma il giorno prima del Giro la mia ormai ex-moglie mi dice che vuole stare da sola e che bisogno di tempo e spazio per capire cosa prova nei miei confronti. Ero spiazzato. Stavamo insieme da 6 anni, di cui 5 e mezzo di convivenza. Conosceva bene il mio lavoro e i sacrifici che comporta, soffriva la distanza, ma era abituata ad avermi parecchio lontano. "

Davide Cimolai in azione durante la cronometro alla nona tappa del Giro d'Italia 2019Getty Images

La telefonata d'addio, il dolore e la fatica

" È stato il giorno più brutto della mia vita. Mi è arrivata una botta talmente forte da stordirmi, scoprire che la donna che ami ha perso la testa per il suo nuovo datore di lavoro, un grosso imprenditore per cui ha iniziato a lavorare come assistente personale, ti sembra pura follia. Nonostante il dolore, ho tenuto duro. Dovevo arrivare a Verona, alla fine è stato difficile, ma gratificante, perché all'Arena ho rinnovato il contratto con la squadra, ma ho fatto una fatica enorme. Correre l'ultima settimana del Giro dormendo tre ore a notte non è una passeggiata di salute. "

La ripresa

" La settimana dopo il Giro ero distrutto. Non riuscivo ad allenarmi, a far niente, finché il venerdì successivo è arrivata la svolta. Ho tolto le fette di prosciutto dagli occhi, ho assemblato i pezzi del puzzle, sono tornato lucido, ho capito la brutta persona che avevo sposato. Ho chiesto la separazione e ora sono più tranquillo. Non ho rimpianti, le ho dato tutto quello che potevo, in tutti i sensi. "

Il riscatto con il successo al Vallonia

Cimolai è tornato a sorridere vincendo una tappa al Giro di Vallonia, un successo sofferto che gli ha permesso di lanciare un pensiero di ringraziamento nei confronti di tutte le persone che gli sono state vicino nei momenti più tristi.

" In questa vittoria, in questa foto, c’è tutto me stesso. Riprendere la bici dopo il Giro mi sembrava impossibile, difficile immaginare e spiegare quello che ho passato, provato e soprattutto sofferto. A voi AMICI, vi dedico con tutto il cuore questa vittoria, perché mi siete stati vicini nel periodo più brutto della mia vita🥂 Vi voglio bene. Cimo. "