La Israel si prepara a ereditare la licenza World Tour della Katusha: ora deve sfoltire la rosa

Nessuna fusione, bensì l'acquisizione della licenza World Tour. È quanto accadrà alla Israel Cycling Academy, che si prepara ad ereditare la poltrona del Team Katusha dopo aver disputato due stagioni come formazione Professional. La squadra israeliana, nata nel 2015, ingloberà anche tutti i contratti dei corridori. Ed è qui che sorge il problema. Il tetto massimo per una rosa è fissato a 30 corridori (inclusi 3 neoprofessionisti) e il team guidato dal gm Kjell Carlström, sempre a capo del progetto nel 2020, ne ha già 27 tra contratti e accordi preliminari. A questi ne vanno aggiunti gli 11 attualmente legati alla squadra russa. Tra coloro che sembrano già in odore di cambiare aria ci sono Alex Dowsett e Dimitry Strakhov, mentre Nils Politt (secondo alla Parigi-Roubaix) sembrerebbe essere un obiettivo della nuova Israel.

Video - Fuga e stoccata decisiva: Ilnur Zakarin è il Re di Ceresole, primo arrivo in salita del Giro 01:55