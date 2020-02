Nairo Quintana è tornato? È una domanda che sorge spontanea dopo averlo visto al Tour de la Provence, dove ha vinto la classifica generale, ma - soprattutto - ha conquistato la vetta del Mont Ventoux con un'azione in solitaria (dopo aver attaccato a 7 km dall'arrivo). Siamo ad inizio stagione, gli avversari non erano quelli di alta classifica, ma la partenza del colombiano è davvero importante. Rivedremo un Quintana che darà spettacolo sulle grandi montagne? La stagione è solo all'inizio e la speranza è quella di rivedere il Nairo delle grandi occasioni...

" Il grande sostegno e gli incoraggiamenti ricevuti mi danno ancora più forza e mi aiutano a dare sempre di più. Sono felice perché questo è un buon inizio per me e per la squadra, che ha dimostrato di essere unita in queste tappe. Abbiamo realizzato una bella settimana, anche con il bel successo di Nacer Bouhanni, ottenuto il primo giorno in volata, che ha messo la squadra sui binari giusti anche per i giorni successivi. [Nairo Quintana sull’Arkéa-Samsic] "

Video - Nairo Quintana in solitaria sul Mont Ventoux: primo successo in maglia Arkéa Samsic 01:48

Nuova squadra e nuove motivazioni: è un Nairo Quintana diverso

Finalmente Nairo Quintana. Sembra un Quintana diverso quello di questo inizio di stagione, sicuramente motivato dal cambio di maglia. Alla Movistar pativa la sfida interna con Alejandro Valverde (vero leader della società, non solo della squadra) e viveva il ciclismo con troppe pressioni. Certo, bisogna essere forti anche di testa, e Quintana ha deluso da questo punto di vista, non rispettando quelle che erano le aspettative, ma adesso il colombiano sembra stia andando più sciolto. Anche l’Arkéa-Samsic punta tutto su di lui per la classifica generale del Tour de France, ma non c’è l’assillo della vittoria finale, non ci sono quelle pressioni che lo hanno bloccato negli anni della Movistar quando ha vinto sì un Giro d’Italia e una Vuelta, ma non hai mai sfondato al Tour nonostante qualche piazzamento interessante (be due volte 2° e una volta 3°). Ora, compiuti i 30 anni, una nuova vita e, se possibile, una nuova carriera. Quintana non ha più il numerino rosso di chi deve vincere un Grande Giro, ma ci può aspettare che dia spettacolo sulla strada e non aspetti gli ‘ordini’ di Valverde...

Il record di Marco Pantani resta intatto

Nonostante il tempo di 28’05'' piazzato da Nairo Quintana (15 secondi meglio di Pantani nel 1994), il record del ciclista romagnolo rimane intatto. Sì perché la salita percorsa da Quintana, e dal resto del gruppo, aveva una lunghezza di 9,5 km e si fermava a Chalet-Reynard, circa 5 km più in basso rispetto al normale percorso del Tour de France. Non che la salita, e l'azione, di Quintana sia stata facile: i 9,5 km corsi nel finale della 3a tappa del Tour de la Provence avevano una pendenza media del 9,2%, non proprio una passeggiata. Con 5 km in meno da percorrere, però, Quintana è potuto partire a 7 km dall'arrivo, dando subito la stoccata vincente, mentre in altri casi ci si gestisce proprio per arrivare in condizione ai 5 km finali. Insomma, il record è ancora quello di Marco Pantani che nel 1994 fece sua la salita del Monte Ventoso in 28’20'', arrivando in cima con un vantaggio di 38'' su Miguel Indurain (che mantiene comunque il secondo miglior tempo della salita). Si avvicinano Armstrong (30'40'') nel 2002 e Froome (30'53'') nel 2013, con il britannico che si mangiò in quell'edizione Nairo Quintana (30'53'') e Alberto Contador (31'13'').

" Per me è una grande gioia vincere qui. Era il mio obiettivo e quello di tutti i miei compagni, che sono stati davvero straordinari. Abbiamo lavorato molto per arrivare a questo risultato. Esserci riusciti, è per tutto il team l’inizio di una nuova era. Mi sento in forma e spero di poter fare bene anche nelle prossime corse alle quali parteciperò. [Nairo Quintana dopo la vittoria sul Mont Ventoux] "

I tempi sul Mont Ventoux

Come fa Quintana ad essere già in condizione?

Siamo solo all'inizio della stagione e Quintana sembra già avere una marcia in più. Rispetto al passato, però, il colombiano voleva subito lanciare un segnale forte: Nairo c'è ancora e vuole dare spettacolo. Rispetto alle annate con la Movistar, inoltre, è stato totalmente stravolto il suo lavoro di preparazione alla stagione. Con l'Arkéa-Samsic si cercano altri obiettivi e - è doveroso ricordarlo - il team francese non è una squadra World Tour, quindi non parteciperà né a Giro d'Italia né alla Vuelta, trovando posto solo al Tour de France grazie ad una wild card. Ecco che Quintana, nella seconda parte di stagione, si concentrerà esclusivamente sul Tour dopo una piccola pausa tra fine aprile e inizio maggio. Si cerca quindi il picco di condizione adesso, prima di avere un secondo picco nel mese di luglio (molto probabile un suo impiego anche ai Giochi Olimpici di Tokyo).