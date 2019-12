Le pagelle di un anno di ciclismo: la next generation è esplosa, ma che numeri Roglic e Alaphilippe

Voto 10 e lode... A Egan Bernal, re del Tour

Sul tetto del mondo a pedali a 22 anni e 196 giorni. Da predestinato a fenomeno nel giro di un Tour de France, il colombiano ha vinto la corsa più importante di tutte entrando nei libri di storia come una scheggia impazzita. Una Grande Boucle conquistata alla distanza, senza dominare, ma sfoggiando una maturità e una forza mentale che non sono terrestri per uno di questa età e su questi palcoscenici. Lo aspettavamo in tanti, ma forse non già quest’anno. Invece il figlio di Zipaquirà ha tagliato il nastro che inaugura una nuova era, quella che potrebbe portare il suo nome. Ah, prima degli onori sugli Champs-Élysées avrebbe anche messo in bacheca la Parigi-Nizza e il Tour de Suisse. Chiudendo forte la stagione, con il successo di forza al Gran Piemonte e il terzo posto al Giro di Lombardia. Massimo dei voti obbligatorio.

Egan Bernal in maglia giallaEurosport

Voto 10… Alla continuità di Julian Alaphilippe e Primoz Roglic

L’impresa di Egan Bernal non offusca quanto questi due signori sono stati in grado di combinare nel 2019. Capaci di vincere a ogni latitudine e su ogni terreno, il francese e lo sloveno meritano il podio virtuale di una stagione agonistica vissuta a cento all’ora. Dodici successi per il moschettiere transalpino, racchiusi tra gli acuti australi di San Juan e la strepitosa Cavalcata delle Valchirie nella crono di Pau al Tour. Proprio alla Grande Boucle, Alaphilippe si è trasformato da cacciatore di tappe a credibile erede di Bernard Hinault, restando in giallo fino al terz’ultimo giorno e chiudendo poi 5°. La sua perla più luminosa resterà dunque la Milano-Sanremo, vinta in volata con la prepotenza del più forte. Prima, tra il resto, la Strade Bianche, dopo, tra il resto, la Freccia Vallone in una campagna delle Ardenne a duellare con Fuglsang (voto 7). Roglic ha chiuso con un successo in più (13), vincendo dall’inizio alla fine. UAE Tour, Tirreno Adriatico, Giro di Romandia. Terzo al Giro dietro a Carapaz e Nibali, inattaccabile alla Vuelta per il suo primo Grande Giro. Giro dell’Emilia e Tre Valli Varesine come dessert. Impressionante.

Video - Volata perfetta di Julian Alaphilippe: il Moschettiere vince la sua prima Milano-Sanremo 01:16

Voto 9... Alla next generation che già vince

Se Bernal è il capofila della nuova classe, al suo fianco c’è una schiera di fenomeni pronta a prendersi il ciclismo e brutalizzarlo per una decade. Mathieu van der Poel, ad esempio. Vi ricordate l’arrivo dell’Amstel Gold Race? Una volata irreale di un chilometro che probabilmente rimane l’azione più spettacolare dell’anno. O che dire dell’ottava tappa del Tour of Britain, con Matteo Trentin impotentemente battuto e a braccia larghe come a dire: "e io che ci posso fare?”. Se solo il ciclismo su strada gli interessasse…E poi Tadej Pogacar (classe 1998), primo al Tour of California, tre tappe al Giro di Spagna e terzo posto finale nella Vuelta degli sloveni. Remco Evenepoel ha vissuto una stagione più da uomo squadra che da prima punta, in una Deceuninck Quick-Step brava a gestirlo anche in nome di fuoriclasse che non smettono di stupire (7,5 a Philippe Gilbert, re di Roubaix). Ma quando il 19enne di Schepdaal si è messo in proprio abbiamo avuto un assaggio di quel che sarà: riguardatevi la vittoriosa Clasica di San Sebastian per credere.

Video - Cos'ha fatto Mathieu van der Poel: rimonta pazzesca e trionfo in volata 01:04

Voto 8... Alla sorpresa Carapaz

E chi l’avrebbe mai detto? Certo, sottovalutare uno che nel 2018 aveva chiuso 4° al Giro è stato poco saggio, ma il folletto ecuadoregno ci ha messo del suo. Opportunista nel leggere la situazione nella tappa di Frascati con uno scatto da finisseur ai 600 metri, coraggioso e fortunato nella frazione di Courmayeur, primo per distacco mentre Nibali e Roglic si marcavano stretti. Da lì Carapaz ha vestito di rosa senza perdere più un colpo. Peccato che dipinto il suo capolavoro, il 26enne di El Carmelo sia un po’ sparito dai radar, complice anche qualche problema con la sua Movistar e il forfait alla Vuelta per l’infortunio alla spalla. Dal prossimo anno al Team Ineos, per provare a stupire ancora.

Giro d'Italia 2019, Richard CarapazGetty Images

Voto 7… Alle soddisfazioni italiane: Bettiol, Viviani e Ciccone

Tre uomini copertina, con tre risultati piuttosto diversi. Alberto Bettiol ha vinto il Giro delle Fiandre, dodici anni dopo Alessandro Ballan. In solitaria, attaccando all’ultimo passaggio sul Vecchio Kwaremont, resistendo sul Paterberg e negli ultimi interminabili chilometri. La prima vittoria in carriera nel luogo più sacro che ci sia, meglio di così. Anche lui ha fatto fatica da lì in poi, ma siamo sicuri che metterebbe la firma per un successo così ogni anno. Elia Viviani è stato ancora il nostro uomo forte nelle volate. Undici successi totali, a battagliare con colossi dello sprint come Groenewegen, Sam Bennett e Ackermann (41 vittorie in tre, voto 8), tra cui una tappa al Tour, il campionato europeo e la Classica di Amburgo. Sicurezza, nonostante la delusione al Giro. Giulio Ciccone ha vinto meno, ma ha fatto parlare di sé quanto gli altri due. Miglior scalatore al Giro (con la tappa di Ponte di Legno in cascina) e soprattutto possessore della maglia gialla per due tappe al Tour, 30esimo italiano nella storia (quinto dal 2000) a fregiarsi di questo onore.

Video - Il capolavoro di Alberto Bettiol: prima vittoria in carriera al Giro delle Fiandre 01:02

Voto 6... All’agrodolce di Trentin e Nibali

Voto sufficiente per due alfieri del ciclismo nostrano, anche se recriminazioni e rimpianti faranno parte dei loro ricordi quando ripenseranno a questa stagione. Perché il trentino, più delle sei vittorie e del sigillo di Nimes al Tour, catalogherà il 2019 come l’annata dell’argento iridato di Harrogate. Impeccabile fino a 500 metri dal traguardo, dopo che i suoi avversari più quotati erano caduti dal primo all’ultimo nel freddo dello Yorkshire. Poi la sagoma di Mads Pedersen (voto 7,5, all’iride inatteso) che si materializza e registra la più atroce delle beffe. Nibali, come nel 2018, ha chiuso con un singolo successo: la mini-tappa di Val Thorens al Tour. Il secondo posto al Giro, undicesimo podio in una grande corsa a tappe, ci dicono che anche a 35 anni lo Squalo rimane il nostro punto di riferimento in questo tipo di contesto.

Mads Pedersen batte Matteo Trentin e diventa campione del mondoGetty Images

Voto 5... All’involuzione di Nairo Quintana e Lopez

Vero, due successi di “peso” tra Tour e Vuelta. Ma quel che fa specie è che il Condor colombiano sia retrocesso da signor competitor per i Grandi Giri a uomo fuga nelle tappe di montagna. Incapace di tenere alla lunga il ritmo dei migliori e costretto a rifarsi con attacchi da lontano una volta uscito di classifica. L’ultimo podio finale in una grande corsa a tappe risale ormai al Giro 2017. Rivedremo mai il miglior Quintana? Un voto simile lo merita Miguel Angel Lopez, che proprio non ne vuole sapere di fare il definitivo salto di qualità. Miglior giovane al Giro (7° nella generale) e alla Vuelta (5°), ma non può bastare per uno come Superman. Immaturo tatticamente, estremamente discontinuo anche all'interno della stessa tappa. Riuscirà ad esprimere il suo meglio nel 2020?

Video - Follia Miguel Angel Lopez: un tifoso lo fa cadere, lui lo prende a pugni a bordostrada 00:41

Voto 4... All’illusione di Aru

Ci risiamo. Il sardo continua il suo momento buio in un tunnel che non lascia intravedere una via d'uscita. E dire che al Tour qualcosa sembrava essersi mosso. Dopo l’operazione primaverile all’arteria iliaca e il forfait al Giro, ecco la partecipazione senza grosse pretese alla Grande Boucle. Che in dote porta un 14esimo posto finale, ottimo viste le premesse, ma che forse costringe il fisico di Aru a uno sforzo eccessivo. E alla Vuelta, dopo una promettente seconda tappa, ecco i vecchi fantasmi. Aru non ce la fa, Aru si ritira, chiudendo a Los Machucos la sua stagione.

Fabio Aru alla Vuelta 2019 - Getty ImagesGetty Images

Voto 3... Alla peggior stagione di Peter Sagan

Era dal 2009, anno d’esordio tra i professionisti con la casacca della Dukla Trencin Merida, che il fenomeno slovacco non vinceva così poco in una stagione. Sagan si è fermato a quattro, con la tappa di Colmar e la settima maglia verde al Tour a fare da highlights. Davvero troppo poco per uno come lui. Piazzato ma comunque lontano dalla vittoria a Sanremo, Roubaix e Mondiale, autore di alcuni errori tattici pagati cari come al Gp de Quebec, a tratti indolente. Nel 2020 ci aspettiamo un pronto riscatto da parte sua.

Video - Michael Matthews concede il bis! Sagan cede nel finale, Ulissi chiude 4° 01:05

Voto 2... Alla cocciutaggine di Romain Bardet

Doveva essere la più vivida speranza francese di riportare il Tour a casa dopo tanti anni, ma di stagione in stagione l’obiettivo sembra farsi più lontano. Anche quest’anno tutte le sue energie si sono concentrate sulla Grande Boucle. Non inganni la maglia a pois che ha vestito sul podio di Parigi, frutto anche dei “tagli” delle ultime due tappe. Il 15esimo posto finale a mezzora da Bernal è il risultato più emblematico. Nel 2019 ha corso fuori dai confini nazionali solo nelle Ardenne e al Catalunya: cambierà finalmente programma nel 2020?

Romain Bardet in difficoltà durante il Tour de France 2019Getty Images

Voto 1... Al fantasma di Richie Porte

All'alba delle 35 primavere, l'australiano sembra aver imboccato il viale del tramonto. Un'unica vittoria stagionale, al "solito" Tour Down Under, a gennaio. Un misero successo parziale, tra l'altro, visto che la classifica generale se l'è poi aggiudicata Daryl Impey. Da lì un tuffo nell'anonimato senza più uscirne. UAE Tour, Catalunya, Delfinato e soprattutto California e Tour de France: tante corse a tappe, senza lasciare segno alcuno, senza mai dare la sensazione di potersi giocare qualcosa di importante. Cadute e sfortuna, inseparabili rivali da qualche tempo a questa parte, non sono una giustificazione valida.

Richie Porte Eurosport

SV... Agli sfortunati Dumoulin e Froome

Due superbi interpreti delle grandi corse a tappe di questa generazione, accomunati nel 2019 da un destino avverso e che rende la loro annata ingiudicabile. Dumoulin al Giro ben prima che la corsa decollasse, Froome al Delfinato con una caduta in cui ha davvero rischiato di lasciarci la pelle. L'olandese e il britannico non ci sono di fatto mai stati. Il primo andrà a caccia del riscatto con una Jumbo-Visma forte come non mai, il secondo, a 34 anni, dovrà dimostrare di poter tornare il corridore che era. In bocca al lupo a entrambi.