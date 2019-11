Letizia Paternoster investita in allenamento, nulla di grave ma ci vuole più sicurezza in strada!

Finite le vacanze, Letizia Paternoster era tornata ad allenarsi sulle strade di casa sua, in Trentino, in vista della stagione 2020 su strada e delle prove di Coppa del Mondo su pista del prossimo mese.

Nella mattinata, come riporta il TG Regionale del Trentino, l’azzurra classe 1999 è rimasta vittima di un incidente, travolta da un’auto in località Arco. La ciclista della Trek-Segafredo è stata subito portata all’ospedale locale per accertamenti e fortunatamente le sue condizioni non appaiono gravi. Si tratterebbe infatti di un colpo al viso e di qualche botta dovuta all'impatto con l’auto.

La polizia locale intanto sta intervenendo per certificare la dinamica dell’incidente ma parrebbe che un’auto si sia immessa in strada senza controllarne la viabilità, mentre la Paternoster era impegnata in una rotatoria, colpendola.

L’incidente scatena ancora una volta la polemica della sicurezza in strada per i ciclisti: troppe vittime in sella alle loro biciclette per uno strazio che deve assolutamente finire!