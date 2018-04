Liegi-Bastogne-Liegi in Diretta tv e Live-streaming

Chiude il trittico delle classiche delle Ardenne e di conseguenza anche il circuito della campagna del Belgio. È conosciuta come la "Doyenne", la decana, e non a caso, è lei la più antica tra le grandi classiche. È la corsa perfetta per chi cerca un grande acuto in stagione, in particolare dopo l’intera campagna belga, per mettere il sigillo sulle classiche primaverili con uno sguardo che va anche agli appuntamenti più caldi. Il tutto, se Valverde lo permetterà: anche questa è una corsa molto cara al murciano che ha ottenuto il suo 4° successo nella passata stagione, raggiungendo nel palmarès Moreno Argentin. Manca un'ultima vittoria per raggiungere anche il mostro sacro Eddy Merckx. Chi ci proverà nella 104esima edizione?

Liegi-Bastogne-Liegi 2018 in tv su Eurosport

La Liegi-Bastogne-Liegi verrà trasmessa su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e Canale 372 di Mediaset Premium) a partire dalle 14:00 con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini.

Liegi-Bastogne-Liegi 2018 in Live-streaming

La Liegi-Bastogne-Liegi verrà trasmessa anche in streaming per tutti gli abbonati alla piattaforma Eurosport Player per la visione su pc, smartphone e tablet. Sul Player sarà disponibile un canale dedicato senza pubblicità.

Pronostico: Chi vincerà la Liegi-Bastogne-Liegi 2018?

Secondo i bookmaker Alejandro Valverde non può sbagliare alla Liegi, con il murciano che cerca il suo 5° successo in carriera in Belgio. Occhio però ad Alaphilippe...

Queste le quote (fonte: GiocoDigitale.it):

Alejandro VALVERDE 3.25

Julian ALAPHILIPPE 4.75

Vincenzo NIBALI 15.00

Tim WELLENS 15.00

Michal KWIATKOWSKI 19.00

Jakob FUGLSANG 21.00

Daniel MARTIN 26.00

Philippe GILBERT 34.00

Michael ALBASINI 34.00

Romain BARDET 34.00

Sergio HENAO 51.00

Wout POELS 67.00

Diego ULISSI 101.00

Alejandro Valverde (Movistar)

Approfondimenti e dichiarazioni

Informazioni

Liegi-Bastogne-Liegi 2018 | Calendario stagione 2018

Domenica 22 Aprile 2018, dalle 14:00 (collegamento tv)