Cambia il finale della Liegi-Bastogne-Liegi: nel 2019 l'arrivo sarà in centro città

Cambia il percorso della mitica Liegi-Bastogne-Liegi, la più antica e forse la più dura delle così dette cinque 'classiche monumento' del ciclismo. A partire dall'edizione 2019 in programma il 28 aprile, gli organizzatori hanno spostato la linea di arrivo nel centro della città e non più in vetta al muro di Ans (1,5km fra il 9% e l'11% di pendenza) come avvenuto dal 1992. Lunga 256 km, la classica belga si corre dal 1892. Si arriverà infatti in Boulevard d'Avroy.

Con il nuovo percorso "i passaggi più difficili sono tutti nella seconda parte della gara, con nove colli concentrati negli ultimi 100 km", hanno spiegato gli organizzatori. Il percorso si snoderà come sempre attraverso le strette strade nella foresta delle Ardenne, con l'ultimo strappo situato da quest'anno a 15km dal traguardo.