Maltempo e crolli, Milano-Sanremo a rischio o con un percorso alternativo

Sono tempi duri per la Liguria. Dopo la tragedia del Ponte Morandi a Genova si sono susseguiti altri disastri stradali e negli ultimi giorni il maltempo ci ha messo il carico da 11. In tutta la regione, infatti, si sono verificati incidenti e disagi, nonché alcuni crolli. E tutto questo potrebbe avere delle ripercussioni anche sulla Milano-Sanremo.

Liguria in ginocchio, Sanremo chiede lo stato di calamità naturale

In una riunione dello scorso 21 dicembre, il Sindaco di Sanremo ha lanciato un allarme sul quadro in cui versa la cittadina della Riviera dei Fiori e che va di pari passo con le condizioni generali e critche di tutta la Liguria. Alberto Biancheri ha richiesto la calamità naturale per il Comune e ha posto dei dubbi sul regolare svolgimento della Milano-Sanremo:

" Chiediamo alla Regione Liguria di impegnarsi con il governo, affinché il nostro territorio possa ottenere lo stato di calamità naturale e chiediamo pure fondi straordinari per fronteggiare i danni dell’ultima ondata di maltempo, che ammontano a milioni di euro. [...] Non possiamo ancora intervenire con le somme urgenze, perché il livello del fiume è sempre alto. E’ da più di due anni che diciamo alla Regione di venirci in soccorso, ad esempio, per la zona di La Vesca e rischiamo pure, che non si possa più tenere la Milano-Sanremo. "

Matteo Trentin, Milano-Sanremo 2019Eurosport

Un crollo sulla strada che porta al Poggio e gli scenari possibili

La preoccupazione del Sindaco è data anche dal fatto che uno dei danni causati dal maltempo si è verificato sulla strada che porta al Poggio, tradizionale passaggio della Classica di marzo. La data è fissata per il 21 e i tempi sono strettissimi, sia per trovare i fondi, sia per avviare le riparazioni. A questo punto si aprono tre scenari: quello appena prospettato, ossia avviare a tempo-record la raccolta del denaro e le opere di ristrutturazione (ma conoscendo i tempi della burocrazia italiana essere scettici è più che lecito); la classica via di mezzo, ossia una modifica del percorso che taglierebbe fuori il Poggio, stravolgendo in parte la fisionomia della corsa; oppure infine quello più apocalittico e prospettato dal Primo Cittadino sanremese, quello di non gareggiare, eventualità che comporterebbe comunque altri ingenti danni a livello economico per tutto l'impianto che si regge dietro la corsa.