Marcel Kittel rescinde il contratto con la Katusha: "La mia felicità viene prima di tutto"

Le strade di Marcel Kittel e della Katusha-Alpecin si separano. Il velocista tedesco e la formazione russa hanno infatti rescisso il contratto in maniera consensuale dopo che il ciclista ha faticato a ottenere risultati di rilievo nell’ultimo anno, l’atleta non ha apprezzato le critiche che gli erano state rivolte pubblicamente durante l’ultimo Tour de France e non parteciperà all’imminente Giro di California.

Il 30enne ha chiesto di lasciare il team e la Katusha non si è opposta, ora lo sprinter di Arnstadt dovrà decidere cosa fare del suo futuro e per il momento si prende una pausa dal ciclismo professionistico. Marcel Kittel è stato molto chiaro nelle dichiarazioni rilasciate tramite un comunicato stampa:

" Ho preso questa decisione sulla mia esperienza che i cambiamenti ti portano su nuove strade e opportunità. Malgrado le insicurezze sono fiducioso che troverò nuove possibilità e sfide da affrontare. Da ora in poi metto la mia felicità prima di tutto e cercherò modi di farlo anche in futuro. Vorrei tornare a correre in futuro e troverò un modo per riuscire in questo mio obiettivo. Questa è la più grande sfida della mia carriera e voglio affrontarla "