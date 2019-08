Mattia Cattaneo firma un biennale con la Deceuninck-Quick Step

Le ottime prestazioni al Giro dell’Appennino (vittoria), il quarto posto nel Tour of the Alps e il secondo nella tappa di Como del Giro d’Italia sono riscontri di cui Mattia Cattaneo può andar fiero e che hanno contribuito all’ingaggio del corridore bergamasco della Androni Giocattoli-Sidermec da parte della Deceuninck-Quick Step. Si era un po’ perso Cattaneo, ricordando il successo nel GiroBio nel 2011, ma poi nelle ultime annate il colpo di pedale è tornato ad essere brillante e se una squadra così importante del panorama internazionale ha deciso di fare questo investimento non è certo per caso. Il 29enne ha firmato un contratto biennale e le sue prime parole non possono che essere di grande soddisfazione. Ecco le parole del ciclista italiano (fonte: cicloweb.it):

" Sono molto felice di tornare nel World Tour, per giunta in una squadra come questa che è la migliore al mondo. Non vedo l’ora di supportarla, cercando di mettermi in evidenza in alcune occasioni con azioni personali. Essendo italiano, il Giro ha sempre un posto speciale nel mio cuore al pari del Lombardia "

