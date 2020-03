Mauro Vegni, direttore Giro d'Italia: “Annullare la Corsa Rosa creerebbe danni immensi"

Il direttore del Giro d’Italia Mauro Vegni, il quale si è già visto costretto posticipare Strade Bianche, Tirreno-Adriatico e Milano-Sanremo a causa del coronavirus, spera che la situazione possa sgonfiarsi prima del Giro d’Italia, dato che la Corsa Rosa è un evento troppo importante e se non dovesse svolgersi i danni saranno enormi. Queste, nello specifico, le parole di Vegni riportate da Sporza:

" Annullare il Giro d’Italia creerebbe una situazione molto complessa non solo per il ciclismo o per lo sport, ma per l’intero paese. Non voglio nemmeno pensare a una tale eventualità. I danni sarebbero veramente immensi nel caso "





Vegni, inoltre, è anche tornato sullo slittamento delle corse italiane di marzo: Data la situazione attuale in Italia, gareggiare era assolutamente impossibile. Ora stiamo valutando la possibilità di spostare le corse più in là nella stagione, ma non vi è ancora nulla di certo.

