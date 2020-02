Mikel Landa parla dell'incidente: "Ora ho molta più paura quando mi alleno"

Un mese fa Mikel Landa, corridore basco della Bahrain-McLaren, 3° classificato al Giro d’Italia 2015, è stato investito da un’automobile mentre si allenava. Il guidatore non si è fermato a soccorrerlo, ma, anzì, è scappato via. Quando la polizia è finamente riuscita a fermarlo, gli sono stati fatti dei test che hanno rivelato che aveva assunto delle droghe poco prima dell’incidente.

Landa è rimasto molto segnato dall’episodio e ne parla così sulle colonne di AS: “Fortunatamente non mi sono fatto nulla, ma ora ho molta più paura quando esco ad allenarmi. Gli incidenti possono capitare, ma ciò che mi lascia di stucco è che il guidatore sia scappato via senza prestare soccorso. Spero che casi del genere non accadano più e che altri guidatori, in caso di incidenti, si fermino ad aiutare il ciclista investito. Ad ogni modo, se ci fosse concesso un metro e mezzo di spazio sulle strade, nessuno si sarebbe fatto nulla“.

